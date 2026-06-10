Palo Alto profitiert von Mythos – KI macht IT-Sicherheit wichtiger

Palo Alto Networks profitiert von KI nicht trotz, sondern wegen der wachsenden Bedrohungslage: Anthropics Modell Mythos beschleunigt Cyberangriffe und zwingt Unternehmen weltweit, ihre Sicherheitsarchitektur grundlegend neu aufzustellen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Quartalszahlen vom 4. Juni 2026 belegen das. Umsatzwachstum von 31% auf 3,0 Mrd. US-Dollar, 2% über den Erwartungen. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse im Bereich Next-Generation Security (ARR) stiegen um 60% auf 8,1 Mrd. US-Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen wuchsen um 36% auf 18,4 Mrd. US-Dollar. Selbst das organische Kerngeschäft – ohne Beiträge der übernommenen Unternehmen CyberArk und Chronosphere – legte beim ARR um 28% zu.

Was Anthropics Mythos wirklich ausgelöst hat

Noch vor wenigen Monaten stand eine Sorge im Raum: KI-Modelle könnten IT-Sicherheitslösungen selbst übernehmen und Anbieter wie Palo Alto verdrängen. CEO Nikesh Arora hat diese These klar widerlegt. Er spricht von einer neuen Ära „cyberfähiger Systeme" – Modelle, die Sicherheitslücken schneller erkennen, Angriffsketten bilden und komplette Attacken in Maschinengeschwindigkeit ausführen können.

Das ist kein Argument gegen IT-Sicherheit. Das ist ein Nachfragebeschleuniger. Palo Alto berichtete von mehr als 1.200 Kundenanfragen und 800 Kundengesprächen innerhalb von sechs Wochen – ausgelöst durch Mythos. Unternehmen diskutieren nicht mehr theoretisch über KI-Sicherheit, sondern suchen konkrete Lösungen, bevor sie KI-Agenten in sensiblen Bereichen einsetzen.

Auch das klassische Firewall-Geschäft profitiert: Hardware-Firewall-Buchungen stiegen um fast 40%, der Software-Firewall-ARR um 25%. Mehr KI bedeutet mehr Maschinenkommunikation, mehr Datenverkehr, mehr Kontrollbedarf – also mehr, nicht weniger Firewalls.

CrowdStrike bestätigt das Branchenbild

Ein Tag nach Palo Alto bestätigte Wettbewerber CrowdStrike dieselbe Einschätzung. CEO George Kurtz bezeichnete Mythos als Wendepunkt: Unternehmen müssten KI absichern, bevor sie sie breit einsetzen könnten, und gleichzeitig entstünden durch KI neue Angriffsflächen.

Palo Alto ist dabei nicht allein. CrowdStrike bleibt starker Spezialist für Endgeräte-Überwachung, Fortinet ist bei Firewalls stark, Cisco hat eine große Reichweite und Microsoft sitzt tief in der Unternehmens-IT. Palo Alto versucht sich jedoch breiter aufzustellen als die meisten Wettbewerber – mit einer Plattformstrategie, die Sicherheitschecks, Identitätskontrolle und Echtzeitüberwachung in einem Netzwerk bündelt. Im Quartal kamen rund 110 neue Plattformkunden hinzu.

Ausnahme im IPO-Sommer

Die aktuelle Marktlage belastet viele KI-Aktien. Alphabet sammelte über 85 Mrd. USD über eine Kapitalerhöhung ein, SpaceX geht an die Börse, Anthropic und OpenAI bereiten IPOs vor. Diese Kapitalabsorption drückt auf die Kurse der bisherigen KI-Highflyer. Palo Alto ist in diesem Umfeld strukturell anders aufgestellt: kein Konkurrent um Rechenzentrums-Kapital, sondern der Anbieter, der von jedem neuen KI-Einsatz profitiert.

Mit einem EV/EBITDA von 60 ist die Aktie nicht günstig. Das Umsatzwachstum von 30% rechtfertigt die Bewertung jedoch, und der Gewinn wächst überproportional. Der Kursrückgang nach den Q-Zahlen war Gewinnmitnahmen nach einer Verdopplung in drei Monaten geschuldet – kein fundamentales Warnsignal.

Sehen Sie Palo Alto als strukturelle Ausnahme im aktuellen KI-Umfeld – oder erwarten Sie, dass auch diese Aktie unter dem IPO-Kapitalabfluss leiden wird? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.