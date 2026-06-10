🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalo Alto Networks AktievorwärtsNachrichten zu Palo Alto Networks

    IT-Sicherheit & KI

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palo Alto profitiert von Mythos – KI macht IT-Sicherheit wichtiger

    Anthropics Modell Mythos beschleunigt Cyberangriffe und erzwingt neue Sicherheitsarchitekturen – Palo Alto meldet 31% Umsatzwachstum und 60% mehr Sicherheits-ARR.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropics Mythos beschleunigt Cyberangriffe
    • Palo Alto verzeichnet starkes Umsatzwachstum
    • Mehr KI führt zu mehr Firewalls und Kontrollen

    Palo Alto Networks profitiert von KI nicht trotz, sondern wegen der wachsenden Bedrohungslage: Anthropics Modell Mythos beschleunigt Cyberangriffe und zwingt Unternehmen weltweit, ihre Sicherheitsarchitektur grundlegend neu aufzustellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palo Alto Networks!
    Long
    232,99€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 9,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    281,78€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 9,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Quartalszahlen vom 4. Juni 2026 belegen das. Umsatzwachstum von 31% auf 3,0 Mrd. US-Dollar, 2% über den Erwartungen. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse im Bereich Next-Generation Security (ARR) stiegen um 60% auf 8,1 Mrd. US-Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen wuchsen um 36% auf 18,4 Mrd. US-Dollar. Selbst das organische Kerngeschäft – ohne Beiträge der übernommenen Unternehmen CyberArk und Chronosphere – legte beim ARR um 28% zu.

    Was Anthropics Mythos wirklich ausgelöst hat

    Noch vor wenigen Monaten stand eine Sorge im Raum: KI-Modelle könnten IT-Sicherheitslösungen selbst übernehmen und Anbieter wie Palo Alto verdrängen. CEO Nikesh Arora hat diese These klar widerlegt. Er spricht von einer neuen Ära „cyberfähiger Systeme" – Modelle, die Sicherheitslücken schneller erkennen, Angriffsketten bilden und komplette Attacken in Maschinengeschwindigkeit ausführen können.

    Das ist kein Argument gegen IT-Sicherheit. Das ist ein Nachfragebeschleuniger. Palo Alto berichtete von mehr als 1.200 Kundenanfragen und 800 Kundengesprächen innerhalb von sechs Wochen – ausgelöst durch Mythos. Unternehmen diskutieren nicht mehr theoretisch über KI-Sicherheit, sondern suchen konkrete Lösungen, bevor sie KI-Agenten in sensiblen Bereichen einsetzen.

    Auch das klassische Firewall-Geschäft profitiert: Hardware-Firewall-Buchungen stiegen um fast 40%, der Software-Firewall-ARR um 25%. Mehr KI bedeutet mehr Maschinenkommunikation, mehr Datenverkehr, mehr Kontrollbedarf – also mehr, nicht weniger Firewalls.

    CrowdStrike bestätigt das Branchenbild

    Ein Tag nach Palo Alto bestätigte Wettbewerber CrowdStrike dieselbe Einschätzung. CEO George Kurtz bezeichnete Mythos als Wendepunkt: Unternehmen müssten KI absichern, bevor sie sie breit einsetzen könnten, und gleichzeitig entstünden durch KI neue Angriffsflächen.

    Palo Alto ist dabei nicht allein. CrowdStrike bleibt starker Spezialist für Endgeräte-Überwachung, Fortinet ist bei Firewalls stark, Cisco hat eine große Reichweite und Microsoft sitzt tief in der Unternehmens-IT. Palo Alto versucht sich jedoch breiter aufzustellen als die meisten Wettbewerber – mit einer Plattformstrategie, die Sicherheitschecks, Identitätskontrolle und Echtzeitüberwachung in einem Netzwerk bündelt. Im Quartal kamen rund 110 neue Plattformkunden hinzu.

    Ausnahme im IPO-Sommer

    Die aktuelle Marktlage belastet viele KI-Aktien. Alphabet sammelte über 85 Mrd. USD über eine Kapitalerhöhung ein, SpaceX geht an die Börse, Anthropic und OpenAI bereiten IPOs vor. Diese Kapitalabsorption drückt auf die Kurse der bisherigen KI-Highflyer. Palo Alto ist in diesem Umfeld strukturell anders aufgestellt: kein Konkurrent um Rechenzentrums-Kapital, sondern der Anbieter, der von jedem neuen KI-Einsatz profitiert.

    Mit einem EV/EBITDA von 60 ist die Aktie nicht günstig. Das Umsatzwachstum von 30% rechtfertigt die Bewertung jedoch, und der Gewinn wächst überproportional. Der Kursrückgang nach den Q-Zahlen war Gewinnmitnahmen nach einer Verdopplung in drei Monaten geschuldet – kein fundamentales Warnsignal.

    Sehen Sie Palo Alto als strukturelle Ausnahme im aktuellen KI-Umfeld – oder erwarten Sie, dass auch diese Aktie unter dem IPO-Kapitalabfluss leiden wird? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

     




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IT-Sicherheit & KI Palo Alto profitiert von Mythos – KI macht IT-Sicherheit wichtiger Anthropics KI-Modell Mythos hat eine unerwartete Konsequenz: mehr Nachfrage nach IT-Sicherheit, nicht weniger. Palo Alto Networks meldete Anfang Juni 31% Umsatzwachstum und bestätigt damit eine These, die viele Anleger noch nicht eingepreist haben.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     