Hensoldt bestätigt Prognosen

Hensoldt (DE000HAG0005), der Entwickler von Radar-, Sensor-, Elektronik- und Softwaresystemen fürs Militär, zählt zu den wichtigsten europäischen Ausrüstern im Bereich Verteidigungstechnologie. Der MDAX-Konzern profitiert von der steigenden Nachfrage nach Rüstungsgütern in Europa und hob bereits am 1.6. seine Prognose für den bereinigten Free Cash Flow für das laufende Geschäftsjahr an: Hensoldt erwartet nun rund 50 Prozent des bereinigten EBITDA statt bislang „nur“ 40 Prozent. Ausschlaggebend sind höhere Anzahlungen von Kunden durch beschleunigte Beschaffungsprozesse besonders in Deutschland. Die übrigen Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen. Die Zuflüsse sollen die Belastungen der Übernahme des niederländischen Optik-Spezialisten Nedinsco reduzieren.

Beim Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SX6FS89 zum Preis von 67,90 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 7,10 Euro oder 35,6 Prozent p.a., sofern der Kurs am 18.9.26 oberhalb des Caps von 75 Euro liegt. Das baugleiche Produkt mit Laufzeit Dezember gibt’s unter der ISIN DE000LB5YXF3 von der LBBW: Beim Preis von 64,80 Euro liegt das Renditepotenzial von 10,20 Euro oder 30,1 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt bei beiden Produkten eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 30,8 Prozent Puffer (September)

Die maximale Rendite des Bonus-Zertifikats der HSBC mit Cap bei 84 Euro (DE000HM0TZB1) beträgt beim Preis von 77,70 Euro genau 6,30 Euro oder 28,1 Prozent p.a., sofern die Aktie bis zum 18.9.26 niemals auf oder unter die Barriere bei 54 Euro fällt. Interessant: Abgeld von 1 Prozent. Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 14,7 Prozent Kupon p.a. (März)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU5CE04) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 14,7 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 22,3 Prozent p.a., wenn Hensoldt am 19.3.27 auf oder über dem Basispreis von 75 Euro schließt; andernfalls gibt’s 13 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 75 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Anhebung der Cashflow-Prognose kann als starkes Signal für die hohe Dynamik im Verteidigungssektor gelesen werden. Angesichts steigender Verteidigungsausgaben in Europa verfügt Hensoldt über gut gefüllte Auftragsbücher. Wer bereits bei einer Seitwärtsbewegung des Sensorspezialisten attraktive Renditen erzielen will, könnte zu Zertifikaten greifen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Anlageprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de