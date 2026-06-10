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    Besonders beachtet!

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    TransDigm Group Aktie steigt - 10.06.2026

    Am 10.06.2026 ist die TransDigm Group Aktie, bisher, um +3,46 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TransDigm Group Aktie.

    Besonders beachtet! - TransDigm Group Aktie steigt - 10.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    TransDigm Group ist ein US-Zulieferer von hochspezialisierten Flugzeugkomponenten für zivile und militärische Luftfahrt. Fokus auf proprietären, sicherheitskritischen Teilen mit hoher Marge und Aftermarket-Umsätzen. Starke Marktstellung durch Nischenmonopole und lange Zulassungszyklen. Wichtige Wettbewerber: HEICO, RTX, GE Aerospace, Safran. Moat: hohe Wechselkosten, Zertifizierungen, IP und Preissetzungsmacht.

    TransDigm Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.06.2026

    Die TransDigm Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,46 % auf 1.090,50 zulegen. Das sind +36,50  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TransDigm Group Aktie. Nach einem Plus von +0,76 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.090,50. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl sich die TransDigm Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,25 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,99 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TransDigm Group um -3,75 % verloren.

    Während TransDigm Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,91 %.

    TransDigm Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,77 %
    1 Monat +4,99 %
    3 Monate -1,25 %
    1 Jahr -15,11 %
    Stand: 10.06.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur TransDigm Group Aktie

    Es gibt 56 Mio. TransDigm Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,80 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Parker-Hannifin, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,86 %.

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    Ob die TransDigm Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TransDigm Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TransDigm Group

    -0,28 %
    -0,19 %
    +4,86 %
    -1,64 %
    -15,28 %
    +44,19 %
    +98,82 %
    +3.360,68 %
    ISIN:US8936411003WKN:A0JEP3
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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