Börsen Update Europa - 10.06. - TecDAX schwach -1,67 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.201,19 PKT und fällt um -1,60 %. Top-Werte: AUTO1 Group +2,94 %, freenet +1,34 %, Redcare Pharmacy +0,96 % Flop-Werte: Aurubis -8,09 %, Salzgitter -6,26 %, KRONES -5,01 %

Der DAX steht bei 24.232,60 PKT und verliert bisher -1,23 %. Top-Werte: Fresenius +1,44 %, Deutsche Telekom +1,39 %, Symrise +0,98 % Flop-Werte: SAP -4,88 %, Siemens Energy -2,89 %, Siemens -2,51 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:48) bei 3.956,27 PKT und fällt um -1,67 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +1,39 %, freenet +1,34 %, HENSOLDT +0,81 %

Flop-Werte: SAP -4,88 %, SILTRONIC AG -4,82 %, AIXTRON -4,49 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.007,15 PKT und fällt um -1,26 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +1,39 %, DANONE +1,07 %, TotalEnergies +0,82 %

Flop-Werte: SAP -4,88 %, Wolters Kluwer -3,08 %, Siemens Energy -2,89 %

Der ATX steht aktuell (13:59:47) bei 5.948,34 PKT und fällt um -0,81 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,58 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 0,00 %, Oesterreichische Post 0,00 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,83 %, voestalpine -3,41 %, OMV -2,60 %

Der SMI steht aktuell (13:59:36) bei 13.384,44 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: Nestle +1,39 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,83 %, Swisscom +0,53 %

Flop-Werte: UBS Group -2,15 %, Logitech International -2,05 %, Amrize -1,52 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.160,15 PKT und fällt um -0,93 %.

Top-Werte: Thales +1,65 %, DANONE +1,07 %, TotalEnergies +0,82 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -3,20 %, Dassault Systemes -2,28 %, Hermes International -2,12 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.042,54 PKT und verliert bisher -1,17 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) +0,42 %, Essity Registered (B) +0,42 %, Tele2 (B) +0,19 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -4,77 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,70 %, SKF (B) -2,06 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.880,00 PKT und fällt um -1,18 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,32 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,11 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,71 %

Flop-Werte: Viohalco -4,86 %, Piraeus Port Authority -1,53 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,02 %