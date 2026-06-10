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    AKTIEN IM FOKUS

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    Stahl- und Rohstoffaktien unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Rohstoff und Metallsektor in Europa schwach am Mittwoch
    • Sektorindex Stoxx Basic Resources sank 1,5 Prozent
    • Anleger rotierten in Telekom Versicherungen Immobilien
    AKTIEN IM FOKUS - Stahl- und Rohstoffaktien unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Rohstoffwerte und Aktien aus dem Metallsektor gehören am Mittwoch zu den schwächsten Branchen am europäischen Aktienmarkt. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Basic Resources sank um 1,5 Prozent. Seit Tagen schon geht es für den Branchenindex bergab nach einem Rekord, der Anfang des Monats bei fast 900 Punkten aufgestellt wurde. Etwa zehn Prozent hat er mittlerweile wieder verloren.

    Vor Inflationsdaten aus den USA rotierten Anleger am Mittwoch in andere Sektoren wie etwa Telekommunikation, Versicherungen, Lebensmittel oder Immobilien.

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    Am deutschen Aktienmarkt machte sich dies bei den Stahlkochern Salzgitter und Thyssenkrupp und dem Kupferkonzern Aurubis stark bemerkbar. Die Papiere der drei Konzerne sackten am MDax -Ende um 4,5 bis 6,2 Prozent ab./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 187,1 auf Tradegate (10. Juni 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -12,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -4,44 %/+33,78 % bedeutet.





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