AKTIEN IM FOKUS
Stahl- und Rohstoffaktien unter Druck
- Rohstoff und Metallsektor in Europa schwach am Mittwoch
- Sektorindex Stoxx Basic Resources sank 1,5 Prozent
- Anleger rotierten in Telekom Versicherungen Immobilien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Rohstoffwerte und Aktien aus dem Metallsektor gehören am Mittwoch zu den schwächsten Branchen am europäischen Aktienmarkt. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Basic Resources sank um 1,5 Prozent. Seit Tagen schon geht es für den Branchenindex bergab nach einem Rekord, der Anfang des Monats bei fast 900 Punkten aufgestellt wurde. Etwa zehn Prozent hat er mittlerweile wieder verloren.
Vor Inflationsdaten aus den USA rotierten Anleger am Mittwoch in andere Sektoren wie etwa Telekommunikation, Versicherungen, Lebensmittel oder Immobilien.
Am deutschen Aktienmarkt machte sich dies bei den Stahlkochern Salzgitter und Thyssenkrupp und dem Kupferkonzern Aurubis stark bemerkbar. Die Papiere der drei Konzerne sackten am MDax -Ende um 4,5 bis 6,2 Prozent ab./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 187,1 auf Tradegate (10. Juni 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -12,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -4,44 %/+33,78 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar
AURUBIS - Absicherung