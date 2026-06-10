Stahl- und Rohstoffaktien unter Druck

Am deutschen Aktienmarkt machte sich dies bei den Stahlkochern Salzgitter und Thyssenkrupp und dem Kupferkonzern Aurubis stark bemerkbar. Die Papiere der drei Konzerne sackten am MDax -Ende um 4,5 bis 6,2 Prozent ab./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 187,1 auf Tradegate (10. Juni 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -12,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,93 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -4,44 %/+33,78 % bedeutet.