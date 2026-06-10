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    ROUNDUP 2

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    Luftfahrt-Start-Up zieht Serienstart mit Drohne auf 2028 vor

    Für Sie zusammengefasst
    • ERC will Serienproduktion drei Jahre früher
    • Victor Hybriddrohne 250 kg Reichweite 300 km
    • Kooperation mit Rheinmetall, Werk in NRW geplant
    ROUNDUP 2 - Luftfahrt-Start-Up zieht Serienstart mit Drohne auf 2028 vor
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    (neu: Kooperation mit Rheinmetall, Drohne wird womöglich in Nordrhein-Westfalen gebaut.)

    BERLIN/OTTOBRUNN (dpa-AFX) - Das Luftfahrtunternehmen ERC System will mit einer Transportdrohne drei Jahre früher als geplant in die Serienproduktion einsteigen: Auf der Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin stellt das in Ottobrunn bei München ansässige Start-Up einen sowohl für militärische als auch zivile Zwecke nutzbaren unbemannten Flieger vor: "Victor ist eine Dual-Use-Schwerlastdrohne mit Hybridantrieb, die 250 Kilogramm tragen und 300 Kilometer weit fliegen kann", sagte Vertriebschef Maximilian Oligschläger. "Der erste Victor-Prototyp soll in diesem Jahr abheben, den Start der Serienproduktion planen wir für 2028." Das Werk mit einer dreistelligen Zahl von Arbeitsplätzen könnte aber nicht in Bayern, sondern in Nordrhein-Westfalen entstehen: ERC System, der Rüstungskonzern Rheinmetall und das Land vereinbarten auf der Internationalen Luftfahrtausstellung (ILA) in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung.

    Elektroflugzeuge sind für Start-ups ein schwieriges Terrain

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    Bereits zwei deutsche Start-ups sind bei der Entwicklung von Elektroflugzeugen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, beziehungsweise hatten Insolvenz anmelden müssen: Volocopter und Lilium. Volocopter wurde mit stark geschrumpfter Belegschaft von einem chinesischen Käufer übernommen, Lilium ging unter, die Technologie wurde an ein US-Unternehmen verkauft. Da Start-Ups üblicherweise keine Erfahrung im Aufbau einer Industrieproduktion haben, ist bei ERC System nun Rheinmetall als Partner im Spiel. Die Drohne soll einen Hybridantrieb mit Diesel und Elektromotor haben.

    Luftrettung als Partner an Bord

    Auch in einer zweiten Hinsicht scheinen die Voraussetzungen günstig: Das erst 2020 gegründete Jungunternehmen hat den Luft- und Raumfahrtdienstleister IAGB als Investor an Bord und muss daher nicht kontinuierlich neue Geldgeber anwerben. Ein weiterer Partner des Drohnenprojekts ist Northern Helicopter, eine hundertprozentige Tochter der DRF Luftrettung. Bislang entwickelte das Start-up einen als fliegende Ambulanz gedachten Senkrechtstarter namens "Charlie", der 2031 auf den Markt kommen soll - an diesem Projekt ist die Deutsche Luftrettung bereits beteiligt. Den unbemannten Prototypen "Romeo" stellte ERC System vor wenigen Monaten vor.

    Rüstungs- und Drohnenboom hilft

    Die Entwicklung der neuen Drohne soll nach Oligschlägers Worten sowohl schneller vonstattengehen als auch günstiger sein. "Wir können nun drei Jahre früher als geplant ein Produkt auf den Markt bringen, bei deutlich niedrigeren Entwicklungskosten." Damit profitiert ERC System vom derzeitigen Rüstungs- und Drohnenboom.

    "Wir wurden von Militärs angesprochen, die heute am liebsten keine Piloten mehr im Flugzeug haben", sagte der Manager. "Victor ist aber nicht nur für das Militär gedacht, sondern ein Dual-Use-Produkt auch für zivile Anwendungen, beispielsweise für Offshore-Logistik oder Feuerbekämpfung." Das Interesse potenzieller Kunden ist nach Firmenangaben groß: "Wir haben auf der ILA über 100 Meetings vereinbart", sagte Oligschläger./cho/DP/stw

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1.202 auf Tradegate (10. Juni 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,26 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +32,67 %/+74,13 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen der Rheinmetall-Aktie: Debatten zwischen bullischen und skeptischen Stimmen sowie Vorwürfe von Stimmungsmache; jüngste Kursverluste (Artikel nennt −25% in drei Monaten) und Analysten-Downgrades (Morgan Stanley); Bedeutung der Q2- und Jahreszahlen für das von Papperger genannte Umsatzziel 14–14,5 Mrd.€ und 19% operative Marge sowie Cashflow; Chancen durch volle Auftragsbücher, Munitionsknappheit und möglichen Einstieg bei KNDS.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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