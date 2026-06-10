GXO schnappt sich L’Oréal: Neuer Logistik-Hub für 9 Länder

Das Unternehmen teilte mit, dass die Anlage in Lavicky bei Brünn in Tschechien eine Omnichannel-Distribution in erster Linie für den Einzelhandel bieten und gleichzeitig E-Commerce-Abläufe unterstützen wird. Die Anlage, deren Eröffnung für Mitte 2027 geplant ist, wird Luxusgüter, dermokosmetische Produkte, professionelle Produkte und Konsumgüter abwickeln, fügte GXO hinzu.

GXO Logistics gab am Mittwoch bekannt, dass sie einen mehrjährigen Vertrag mit L'Oreal unterzeichnet hat, um deren Logistikaktivitäten in Europa zu unterstützen und die Lieferkettenkapazitäten von L'Oreal in Tschechien, der Slowakei und Ungarn zu stärken. Laut der Vereinbarung wird GXO ein neues, 20.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum auf der grünen Wiese entwickeln und betreiben, rund 80 Mitarbeiter beschäftigen und neun Länder in der Region unterstützen.

Die Meldung ist vor allem eine Outsourcing- und Osteuropa-Wachstumsstory: L’Oréal lagert Teile der Logistik in Zentraleuropa stärker an GXO aus, um Retail- und E-Commerce-Ströme in der Region besser zu bündeln. GXO spricht von einer mehrjährigen Vereinbarung mit L’Oréal. Der Vertrag baut auf einer bereits mehr als 15 Jahre langen Zusammenarbeit zwischen GXO und L’Oréal in den USA und Mexiko auf.

Der Standort soll vor allem den Einzelhandel beliefern, zugleich aber auch E-Commerce-Abläufe unterstützen. Spannend ist der strategische Hintergrund: L’Oréal braucht in Mittel- und Osteuropa mehr Kapazität, kürzere Lieferzeiten und skalierbare Strukturen. GXO wiederum kann mit dem Deal seine Position in der Beauty- und Kosmetiklogistik ausbauen. Das Unternehmen betont selbst, dass es weltweit mehr als 1.000 Standorte, rund 150.000 Mitarbeiter und etwa 200 Millionen Quadratfuß Lagerfläche betreibt.

Auch die Börseneinordnung ist positiv, aber nicht spektakulär: Es handelt sich offenbar um einen strategisch wichtigen Kundenvertrag, allerdings wurden keine finanziellen Details genannt. Für GXO ist der Deal eher ein Baustein im laufenden Wachstum als ein einzelner Gamechanger. Das Unternehmen erzielte im 1. Quartal 2026 einen Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und meldete neue Geschäftsabschlüsse über 227 Millionen US-Dollar sowie eine Rekord-Vertriebspipeline von 2,7 Milliarden US-Dollar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die GXO Logistics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 43,51EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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