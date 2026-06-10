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    Iran

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    20.000 Bewohner nach US-Angriff ohne Wasserversorgung

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Angriffe zerstören zivile Wasserinfrastruktur
    • Trinkwasser in Kuhestak und 10 Dörfern abgeschnitten
    • Mehr als 20.000 Menschen ohne Wasser bei extremer Hitze
    Iran - 20.000 Bewohner nach US-Angriff ohne Wasserversorgung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den nächtlichen US-Angriffen und Zerstörung ziviler Infrastruktur sind iranischen Angaben zufolge Tausende Bewohner an der Südküste ohne Wasser. Die Trinkwasserversorgung der Stadt Kuhestak in der Provinz Hormusgan sowie von zehn weiteren Dörfern sei vollständig unterbrochen, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf einen Behördenvertreter.

    "Durch diesen Vorfall wurden mehr als 20.000 Einwohner der Region, die ohnehin unter schwierigen klimatischen Bedingungen und extremer Hitze leben, vom Zugang zu Wasser abgeschnitten", hieß es in dem Bericht weiter. Iranische Medien veröffentlichten Fotos, die zerstörte Wasserbecken zeigen sollen. Aktuell herrschen an Irans südlichen Küstenregionen Temperaturen von weit über 30 Grad./arb/DP/stw






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    Iran 20.000 Bewohner nach US-Angriff ohne Wasserversorgung Nach den nächtlichen US-Angriffen und Zerstörung ziviler Infrastruktur sind iranischen Angaben zufolge Tausende Bewohner an der Südküste ohne Wasser. Die Trinkwasserversorgung der Stadt Kuhestak in der Provinz Hormusgan sowie von zehn weiteren …
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