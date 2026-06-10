JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugbauers seien völlig intakt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag. Die Geschäftseinheit Volvo Autonomous Solutions (VAS) mit ihren Lösungen für Autonomes Fahren rage heraus./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 27,94EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
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