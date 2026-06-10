JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugbauers seien völlig intakt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag. Die Geschäftseinheit Volvo Autonomous Solutions (VAS) mit ihren Lösungen für Autonomes Fahren rage heraus./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 11:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 27,94EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

