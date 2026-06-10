Agassi Sports Entertainment verpflichtet die Tennis-Trainingslegende Darren Cahill, um seine weltweiten Initiativen in den Bereichen Training, Inhalte und Technologie auszubauen

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 10. Juni 2026 / Agassi Sports Entertainment Corp. (OTCID:AASP) („ASE“ oder das „Unternehmen“), eine Sport-, Medien- und Technologieplattform, die sich auf das globale Ökosystem der Schlägersportarten konzentriert und auf den ikonischen Marken von Andre Agassi und Stefanie Graf aufbaut, gab heute bekannt, dass sie eine Namens- und Bildnutzungslizenzvereinbarung mit dem renommierten Tennistrainer Darren Cahill geschlossen hat. Als Mitglied des Teams wird Cahill gemeinsam mit ASE an einer Reihe strategischer Initiativen mitwirken. Dazu zählen unter anderem die bereits angekündigte Technologieplattform Agassi Intelligence, die in Partnerschaft mit IBM entwickelt wird, die Erstellung von Originalinhalten, Medienaktivitäten sowie weitere globale Wachstumsinitiativen. Diese Maßnahmen sollen den Zugang zu erstklassigem Coaching erweitern und die Einbindung der Fans im gesamten Schlägersportbereich vertiefen.

Cahill, ein ehemaliger Profispieler und einer der erfolgreichsten Trainer der Tennisgeschichte, hat zahlreiche Grand-Slam-Sieger und ehemalige Weltnummer-1-Spieler betreut, darunter Andre Agassi, Jannik Sinner, Simona Halep und Lleyton Hewitt. Seine Mitwirkung stärkt das wachsende Netzwerk von ASE aus Spitzensportlern, Trainern und Branchenführern, die gemeinsam daran arbeiten, eine Sportmedien- und Technologieplattform der nächsten Generation aufzubauen.

„Seit Jahrzehnten gilt Darren als einer der angesehensten und innovativsten Trainer in diesem Sport“, kommentierte Ronald Boreta, Chief Executive Officer von Agassi Sports Entertainment. „Seine Erfahrung in der Förderung von Champions, seine Glaubwürdigkeit in der gesamten Tennisgemeinschaft und seine Leidenschaft für die Weiterentwicklung des Sports machen ihn zu einem idealen Partner, während wir unsere Technologie-, Content- und Medienplattformen auf globaler Ebene weiter ausbauen.“

„Darren hat meine Karriere und den Tennissport nachhaltig geprägt“, sagte Andre Agassi, Mitbegründer von Agassi Sports Entertainment. „Was Darren so besonders macht, ist nicht nur sein Wissen über den Sport – es ist seine Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, komplexe Ideen einfach zu vermitteln und Athleten dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Darren in die Agassi Sports Entertainment-Familie aufzunehmen, ist eine natürliche Erweiterung einer Beziehung, die auf Vertrauen, Innovation und der gemeinsamen Überzeugung basiert, dass großartiges Coaching für Spieler überall zugänglicher sein sollte.“