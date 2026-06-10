ServiceNow Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026

Mit einer Performance von -1,75 % musste die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der ServiceNow Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,75 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ServiceNow mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,64 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -30,69 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,83 % 1 Monat +15,51 % 3 Monate -12,64 % 1 Jahr -48,97 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 10.06.2026, 14:53 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,85 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,76 %. IBM notiert im Minus, mit -1,75 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,17 %. Oracle verliert -1,86 %

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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