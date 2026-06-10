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    USA

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    Inflation steigt erstmals seit drei Jahren über vier Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in den USA bei 4,2 Prozent gestiegen
    • Energiepreise steigen im Mai um 23,5 Prozent
    • Kernrate klettert auf 2,9 Prozent im Jahresvergleich
    USA - Inflation steigt erstmals seit drei Jahren über vier Prozent
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in den USA weiter angeheizt und die Teuerung erstmals seit drei Jahren über vier Prozent getrieben. Im Mai sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 4,2 Prozent gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Damit legte die Inflation den zweiten Monat in Folge deutlich zu und stieg weiter über das von der US-Notenbank Fed angestrebte Ziel von zwei Prozent. Analysten hatten für die größte Volkswirtschaft im Schnitt einen Anstieg in dieser Höhe erwartet.

    Angetrieben wurde die Preisentwicklung weiter vor allem durch Kosten für Energie, die sich im Zuge des Iran-Kriegs deutlich verteuert hat. Für Energie musste im Mai 23,5 Prozent mehr gezahlt werden als vor einem Jahr. Besonders stark war der Anstieg der Benzinpreise. Der Kraftstoff hat sich etwa 40 Prozent verteuert.

    Auch die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, legte zu. In dieser Betrachtung meldet das Ministerium einen Preisanstieg um 2,9 Prozent im Jahresvergleich, nachdem die Jahresrate im Monat zuvor bei 2,8 Prozent gelegen hatte. Analysten hatten dies erwartet./jkr/jsl/jha/






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