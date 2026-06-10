Ballard Power Systems Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 10.06.2026

Mit einer Performance von -4,88 % musste die Ballard Power Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Ballard Power Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,88 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ballard Power Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +137,16 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -31,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ballard Power Systems einen Anstieg von +90,19 %.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -31,96 % 1 Monat +18,51 % 3 Monate +137,16 % 1 Jahr +191,19 %

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Stand: 10.06.2026, 14:55 Uhr

Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,40 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,30 %.

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Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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