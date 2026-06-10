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Salesforce Aktie heute im Minus (148,79€) - 10.06.2026
Am 10.06.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -2,18 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.
Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.06.2026
Mit einer Performance von -2,18 % musste die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,18 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Salesforce abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,73 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -14,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,40 % verloren.
Während Salesforce deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,47 %.
Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,40 %
|1 Monat
|-2,16 %
|3 Monate
|-11,73 %
|1 Jahr
|-36,70 %
Informationen zur Salesforce Aktie
Es gibt 818 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,12 Mrd.EUR € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,30 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,21 %. SAP verliert -5,05 %
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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.