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    Börse, Baby!

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    MSCI World: Vergiss alles, was du darüber bis jetzt gelesen hast!

    Es ranken sich um so viele weitverbreitete Mythen um den MSCI-World-Index, dass es Zeit wird, mit den hartnäckigsten aufzuräumen.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - MSCI World: Vergiss alles, was du darüber bis jetzt gelesen hast!
    Foto: picryl.com

    Der Name "MSCI" steht ursprünglich für Morgan Stanley Capital International. Die Indexfamilie entstand aus einer Zusammenarbeit von Morgan Stanley und der Investmentgesellschaft Capital International.

    Später wurde daraus die eigenständige Firma MSCI, die heute einer der weltweit größten Indexanbieter ist.

    1986 wurde der der MSCI World Index das erste Mal veröffentlicht und aus der Taufe gehoben und bis auf 1969 zurückgerechnet. Man ließ den Index mit 100 Punkten starten. 

    Dabei ist der MSCI World Index nicht wie ein klassisches Depot auf feste Zielquoten zurückgesetzt. Ab den 2000ern wurden die ersten ETFs auf Grundlage des Index gelistet, ab 2010 erfolgte auch der Durchbruch in Deutschland mit diesem Produkt. 

    Nunmehr wird der MSCI World Index als zu US-lastig, oder als zu Tech-lastig beschrieben. Vielerorts heißt es deswegen: Das Klumpenrisiko sei viel zu hoch.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! MSCI World: Vergiss alles, was du darüber bis jetzt gelesen hast! Es ranken sich um so viele weitverbreitete Mythen um den MSCI-World-Index, dass es Zeit wird, mit den hartnäckigsten aufzuräumen.
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