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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 10.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberger will operative Marge merklich steigern
    • Bosch setzt auf Robotik und KI als Zukunftsmarkt
    • EU zwingt WhatsApp, andere KI-Anbieter zuzulassen
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 10.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden

    HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent gesunken. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie legte deutlich zu.

    Bosch setzt auf Milliardenmarkt mit Robotik und KI

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    BERLIN - Angesichts einer massiven Ertragskrise im klassischen Automobilgeschäft setzt der Technologiekonzern Bosch künftig stärker auf einen rasant wachsenden Zukunftsmarkt: die Automatisierung und humanoide Robotik. "Bosch bewegt die Zukunft - auf Rädern und mit Armen", sagte Bosch-Digitalchefin Tanja Rückert auf dem Branchentreff "Bosch Connected World" (BCW) in Berlin.

    Unicredit bekommt weitere Aktien der Commerzbank angedient

    FRANKFURT/MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit hat mit ihrem Übernahmeangebot für die Commerzbank weitere Aktien angedient bekommen. Commerzbank-Aktionäre hätten ihr bis zum 9. Juni 10,91 Prozent der Aktien angedient, teilte die Unicredit am Dienstagabend in Mailand mit. Eine Woche zuvor waren den Italienern im Zuge der Offerte 7,58 Prozent angeboten worden.

    Anthropic macht Top-KI-Modell mit Einschränkungen verfügbar

    SAN FRANCISCO - Der OpenAI-Rivale Anthropic macht die Technologie hinter seinem aufsehenerregenden KI-Modell Mythos mit Einschränkungen breiter zugänglich. Bei der unter dem Namen Claude Fable 5 veröffentlichten Software wird unter anderem verhindert, dass sie sich mit Cybersicherheit und Biotechnologie beschäftigt. Vor einigen Monaten hatte das KI-Modell Mythos Preview zum Teil über Jahrzehnte unentdeckt gebliebene Schwachstellen in viel genutzter Software aufgespürt. Das löste die Sorge aus, dass Künstliche Intelligenz für verheerende Cyberangriffe verwendet werden könnte.

    EU-Zwangsmaßnahme gegen Meta: WhatsApp muss andere KI-Anbieter zulassen

    BRÜSSEL - Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst WhatsApp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta , zu dem WhatsApp gehört, müsse die einstweiligen Maßnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit.

    Bund will Luftfahrt stärken - Industrie fordert Entlastungen

    BERLIN - Die Bundesregierung will die Luftfahrtindustrie in Deutschland stärken. Dazu soll im Kabinett eine Strategie beschlossen werden. "Ziel der Bundesregierung ist es, die Weichen zu stellen, damit Deutschland gemeinsam mit den europäischen Partnern auch in den kommenden 15 Jahren als führende Luftfahrtnation dauerhaft erfolgreich wird und bleibt", heißt es in der Kabinettsvorlage. Die Luftfahrt sei global und langfristig ein Wachstumsmarkt. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

    IT-Dienstleister Adesso erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank

    DORTMUND - Adesso hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten. Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die Adesso bislang abgeschlossen habe. Die Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten.

    Porsche-Chef: 911er wird es nicht elektrisch geben

    STUTTGART - Porsche-Chef Michael Leiters hat einer vollelektrischen Version des Sportwagens 911 eine Absage erteilt. Wo es Sinn mache und der Kunde das wünsche, werde man auch weiterhin in die Elektromobilität investieren, sagte Leiters auf einer Veranstaltung der Fachzeitschrift "Auto, Motor und Sport". Einen 911er werde es nicht elektrisch geben, das könne man sagen. Das sei ein so ein ikonisches Produkt, da müsse der Fortschritt mit der Verbrenner- und Hybrid-Technologie gewährleistet werden.

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    Weitere Meldungen

    -Verband: Chinas Autoexporte steigen deutlich
    -EU-Einigung: Schnellverfahren für Aufrüstungsprojekte kommt -Litauen kauft Militärfahrzeuge von Mercedes-Benz und Daimler Truck -Trotz Iran-Krieg: Saudi-Arabien mit neuer Airline
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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,15 % und einem Kurs von 1,469 auf Tradegate (10. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,42 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +0,79 %/+17,13 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursverluste, falls angekündigte Neuigkeiten ausbleiben (Erwartung: bis zu -10%), aktuelle Notierung bei rund 1,39 €, Qube Research hat Bestände aufgestockt, bevorstehender Jahresfinanzbericht wird erwartet, starke Forderungen nach einem Aktienrückkauf (u. a. vorgeschlagene ~12 Mio. €), Hinweise auf Großaktionäre (Masterwork, Ferd. Rüesch ~16% gehalten) sowie Spekulationen zu Short‑Squeeze‑Risiken und möglicher Profite durch staatliche Investitionsmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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