PATRIZIA: 8th Dividend Hike Approved, Management Confident in Growth
PATRIZIA delivers another year of rising dividends and stronger earnings, underpinned by robust 2025 results and confident 2026 guidance driven by long-term DUEL megatrends.
Foto: PATRIZIA SE
- Shareholders approved a dividend of EUR 0.36 per share for FY 2025 (up 2.9% y/y), marking the eighth consecutive annual dividend increase and implying a dividend yield of ~4.8%.
- PATRIZIA shares trade ex-dividend on 11 June 2026 and the dividend will be paid on 15 June 2026.
- All Annual General Meeting agenda items were approved by a large majority.
- Strong 2025 profitability turnaround: EBITDA rose by more than one third to EUR 63m, with an EBITDA margin close to 23%; recurring management fees now fully cover operating expenses.
- 2026 guidance: EBITDA EUR 60–75m, EBITDA margin 22.0%–26.5%, and AUM EUR 55–60bn — the midpoint indicates further growth versus 2025.
- PATRIZIA remains positioned to benefit from long-term DUEL megatrends (Digital, Urban, Energy, Living), managing ~EUR 56bn AUM with ~800 employees across 26 locations.
The next important date, PATRIZIA SE | 2026 Annual General Meeting, Augsburg, at PATRIZIA is on 10.06.2026.
The price of PATRIZIA at the time of the news was 7,7950EUR and was up +3,59 % compared with the previous day.
At this time, the index SDAX was at 17.897,77PKT (-0,98 %).
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