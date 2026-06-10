PATRIZIA: Aktionäre setzen auf Wachstum mit Dividendenerhöhung
PATRIZIA überzeugt: Erfolgreiche Hauptversammlung, steigende Dividende und kräftiger EBITDA-Zuwachs untermauern die Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre.
Foto: PATRIZIA SE
- Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu; die Hauptversammlung ist erfolgreich verlaufen.
- Die Dividende für 2025 wird um 2,9% auf 0,36 EUR je Aktie erhöht, was die achte Dividendenerhöhung in Folge darstellt.
- Die Dividendenrendite beträgt aktuell rund 4,8%, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.
- Im Jahr 2025 konnte PATRIZIA eine deutliche Verbesserung der Profitabilität verzeichnen, mit einem EBITDA-Anstieg um mehr als ein Drittel auf 63 Mio. EUR.
- Für 2026 wird ein EBITDA von 60-75 Mio. EUR sowie ein Assets under Management von 55-60 Mrd. EUR prognostiziert, was weiteres Wachstum erwarten lässt.
- Das Management bekräftigt das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie, die auf den Megatrends Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende und modernes Leben basiert.
Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | 2026 Hauptversammlung, Augsburg, bei PATRIZIA ist am 10.06.2026.
Der Kurs von PATRIZIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,46 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.895,30PKT (-1,00 %).
+3,85 %
+5,91 %
+3,66 %
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-6,93 %
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