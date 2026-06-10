🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europäischer Erfinderpreis für deutschen Elektroingenieur

    Für Sie zusammengefasst
    • Rainer Marquardt erhielt Europäischen Erfinderpreis
    • Modularer Mehrpunkt-Converter gilt als Durchbruch
    • Seit 1999 an Universität der Bundeswehr München
    Europäischer Erfinderpreis für deutschen Elektroingenieur
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der in Bayern lehrende Elektroingenieur Rainer Marquardt ist mit dem Europäischen Erfinderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der von ihm entwickelte Modulare Mehrpunkt-Converter (MMC) gilt als Durchbruch auf dem Gebiet der Leistungselektronik, wie das Europäische Patentamt mitteilte.

    Modularer Konverter

    Seit 1999 forscht Marquardt an der Universität der Bundeswehr München. Konverter können Stromart, Spannung oder Leistung umwandeln. Im Vergleich zu klassischen Umrichtern sind die von Marquardt entwickelten MMC laut EPA modular aufgebaut und können unter anderem sehr viel höhere Stromleistungen verarbeiten als frühere Modelle. Zudem sind sie technisch einfach gehalten.

    Verleihung im Juli

    Marquardt hatte 2001 das erste Patent für den MMC angemeldet. Der Europäische Erfinderpreis wird jedes Jahr in mehreren Kategorien verliehen. Der Festakt findet am 2. Juli in Berlin statt./flo/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Europäischer Erfinderpreis für deutschen Elektroingenieur Der in Bayern lehrende Elektroingenieur Rainer Marquardt ist mit dem Europäischen Erfinderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der von ihm entwickelte Modulare Mehrpunkt-Converter (MMC) gilt als Durchbruch auf dem Gebiet der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     