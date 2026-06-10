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    Kreise

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    Israels Truppen im Libanon kurz vor Nabatija

    Für Sie zusammengefasst
    • Intensive Luftangriffe im Süden und Osten Libanons
    • Mindestens 13 Tote durch Drohnenangriff in Sidon
    • Truppen rücken nahe Nabatija vor, Befürchtung um Stadt
    Kreise - Israels Truppen im Libanon kurz vor Nabatija
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Inmitten erneuter Spannungen im Iran-Krieg kommt es im Libanon weiterhin zu schweren Angriffen der israelischen Armee. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete zahlreiche Luftangriffe in weiten Teilen des Südens und im Osten des Landes. Dabei wurden ersten Angaben zufolge mindestens 13 Menschen getötet. Ein Drohnenangriff auf ein Fahrzeug in der Küstenstadt Sidon südlich der Hauptstadt Beirut tötete zwei Menschen, berichtete die Staatsagentur weiter. Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge im Süden des Nachbarlandes gegen die Hisbollah und deren Einrichtungen vor.

    Israelische Truppen kurz vor Nabatija

    Auch die Kämpfe um die Burg Beaufort in der Provinz Nabatija, die israelische Truppen vor etwa einer Woche eingenommen hatten, dauerten an. Israelische Kampfhubschrauber hätten die Miliz in Nähe der Burg mit Maschinengewehrfeuer angegriffen, berichteten libanesische Medien. Die Hisbollah reklamierte derweil erneut mehrere Angriffe auf israelische Stellungen im Südlibanon für sich.

    Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge sind israelische Truppen bis in die unmittelbare Nähe der Stadt Nabatija vorgerückt. Damit rückt die Frontlinie näher an einer der wichtigsten wirtschaftlichen Knotenpunkte der Region heran. Die israelischen Streitkräfte befinden sich Berichten zufolge nur noch wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Im Libanon herrscht die Sorge, die israelische Armee könnte sich auf eine Einnahme der Stadt vorbereiten. Dafür gibt es von israelischer Seite keine Bestätigung. Die israelische Armee äußert sich zugleich nicht zu den genauen Positionen ihrer Truppen.

    Bürgermeister: Zwei Zivilisten von Israel entführt

    Nach örtlichen Angaben wurden zudem zwei libanesische Staatsbürger vom israelischen Militär verschleppt. Der Bürgermeister des Orts Kfar Schuba, Kassem al-Kadri, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass ein Gemeinderatsmitglied und ein Mitarbeiter der Gemeinde entführt worden seien, als sie Arbeiten an einem Brunnen am Stadtrand durchführten.

    "Wir haben allen deutlich gemacht, dass sich in Kfar Chouba ausschließlich Zivilisten befinden, die sich an die Regeln der libanesischen Regierung und der libanesischen Armee halten", so der Bürgermeister. Israelische Streitkräfte hätten bereits vor zwei Wochen Bewohner aus der Stadt entführt und ihnen vorgeworfen, mit der Hisbollah zusammenzuarbeiten.

    Israels Armee teilte auf Anfrage mit, beide hätten sich einer Gegend mit israelischen Soldaten genähert. Um sicherzugehen, dass von ihnen keine Bedrohung ausgehe, seien sie zunächst gefangengenommen und für eine Befragung nach Israel gebracht worden. Sollte sich kein Verdacht gegen beide ergeben, würden sie wieder freigelassen, teilte ein israelischer Armeesprecher mit.

    Die Hisbollah ist im Libanon nicht nur eine Miliz, sondern auch eine Partei und stellt weite Teile der allgemeinen Infrastruktur für die Bevölkerung in denen von ihr kontrollierten Gebieten./arj/DP/men







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