Mit Unterstützung von Huawei erreicht Aztelekom durch „Online Aserbaidschan" eine nahezu landesweite Breitbandanbindung

Bis zu drei Millionen Haushalte und Unternehmen – in Großstädten ebenso wie in abgelegenen Dörfern – haben jetzt uneingeschränkten Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet und zu digitalen Diensten, zwei Millionen davon wurden innerhalb der letzten zwei Jahre angeschlossen. Heute haben praktisch alle 10,45 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Zugang zum Hochgeschwindigkeits-Internet.

„Wir haben diese Initiative nicht nur als technologisches Upgrade betrachtet, sondern als strategische Investition, die darauf abzielt, die digitale Ungleichheit zu verringern, einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Diensten zu gewährleisten und die digitale Transformation der öffentlichen Dienste zu ermöglichen", sagte Hasan Omarov,

CEO von Aztelekom. „Das Megaprojekt „Online Azerbaijan" ist eine der größten Infrastrukturinitiativen in der Geschichte unseres Landes. Zum ersten Mal haben alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrem Wohnort, gleichen Zugang zu schnellen und zuverlässigen Internetdiensten und somit die gleichen digitalen Möglichkeiten. Das hohe technische Potenzial, die innovativen Lösungen und die bewährten Fähigkeiten von Huawei bei der Umsetzung von Großprojekten haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der digitalen Infrastruktur Aserbaidschans gespielt. Aufbauend auf dem Fundament des Megaprojekts „Online Aserbaidschan" wird der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie 10G und 50G PON in naher Zukunft die Bereitstellung ultraschneller, zuverlässiger und leistungsfähiger Breitbanddienste für Privathaushalte und Unternehmen ermöglichen."

Die vom Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr 2021 ins Leben gerufene Initiative „Online Aserbaidschan" orientiert sich an den Zielen der Regierung, die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit im stabilen Breitbandnetz bis 2025 auf 50 Mbit/s zu erhöhen. Im Rahmen des digitalen Inklusionsprogramms TECH4ALL hat Huawei eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Infrastruktur gespielt, einschließlich der Anbindung einiger der entlegensten Dörfer des Landes mit volloptischen Gigabit-Glasfaserlösungen.