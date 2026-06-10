Börsen Start Update
Börsenstart USA - 10.06. - Dow Jones schwach -0,38 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 50.681,00 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Coca-Cola +2,10 %, 3M +2,01 %, Verizon Communications +1,27 %, Chevron Corporation +1,26 %, Johnson & Johnson +0,71 %
Flop-Werte: Caterpillar -2,60 %, Honeywell International -1,92 %, Amazon -1,65 %, NVIDIA -1,40 %, Merck & Co -1,33 %
Der US Tech 100 steht bei 29.004,97 PKT und verliert bisher -0,25 %.
Top-Werte: KLA Corporation +5,90 %, Applied Materials +3,86 %, Lam Research +3,16 %, Keurig Dr Pepper +2,40 %, Datadog Registered (A) +2,26 %
Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -6,00 %, Broadcom -4,82 %, Western Digital -3,90 %, Marvell Technology -3,45 %, Qualcomm -3,08 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:26) bei 7.375,61 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Casey's General Stores +15,83 %, Robinhood Markets Registered (A) +8,52 %, KLA Corporation +5,90 %, Lumentum Holdings +5,36 %, Devon Energy +4,52 %
Flop-Werte: Super Micro Computer -11,15 %, Old Dominion Freight Line -6,00 %, Generac Holdings -5,44 %, Broadcom -4,82 %, NRG Energy -4,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.