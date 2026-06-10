Börsenstart USA - 10.06. - Dow Jones schwach -0,38 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 50.681,00 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: Coca-Cola +2,10 %, 3M +2,01 %, Verizon Communications +1,27 %, Chevron Corporation +1,26 %, Johnson & Johnson +0,71 %

Flop-Werte: Caterpillar -2,60 %, Honeywell International -1,92 %, Amazon -1,65 %, NVIDIA -1,40 %, Merck & Co -1,33 %

Der US Tech 100 steht bei 29.004,97 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: KLA Corporation +5,90 %, Applied Materials +3,86 %, Lam Research +3,16 %, Keurig Dr Pepper +2,40 %, Datadog Registered (A) +2,26 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -6,00 %, Broadcom -4,82 %, Western Digital -3,90 %, Marvell Technology -3,45 %, Qualcomm -3,08 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:26) bei 7.375,61 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Casey's General Stores +15,83 %, Robinhood Markets Registered (A) +8,52 %, KLA Corporation +5,90 %, Lumentum Holdings +5,36 %, Devon Energy +4,52 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -11,15 %, Old Dominion Freight Line -6,00 %, Generac Holdings -5,44 %, Broadcom -4,82 %, NRG Energy -4,73 %

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