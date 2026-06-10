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    Besonders beachtet!

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    Casey's General Stores Aktie weiter im Aufwärtstrend - +15,83 % - 10.06.2026

    Am 10.06.2026 ist die Casey's General Stores Aktie, bisher, um +15,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Casey's General Stores Aktie.

    Besonders beachtet! - Casey's General Stores Aktie weiter im Aufwärtstrend - +15,83 % - 10.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Casey’s General Stores betreibt v. a. im ländlichen Mittleren Westen US-Tankstellen mit Convenience-Stores. Kern: Kraftstoffe, Lebensmittel, Getränke, starkes Pizza-/Fertigfood-Geschäft. Marktstellung: Top-3-Player im US-Convenience-Segment. Wichtige Konkurrenten: 7‑Eleven, Circle K, Murphy USA, Kum & Go. USP: Fokus auf Kleinstädte, starke Eigenmarken, Pizza als Differenzierer.

    Casey's General Stores Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Casey's General Stores Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +15,83 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Casey's General Stores Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 755,90, mit einem Plus von +15,83 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Casey's General Stores Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +21,08 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +40,04 % gewonnen.

    Während Casey's General Stores heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört Casey's General Stores heute zu den auffälligeren Werten.

    Casey's General Stores Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,69 %
    1 Monat -7,45 %
    3 Monate +21,08 %
    1 Jahr +61,87 %
    Stand: 10.06.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Casey's General Stores Aktie

    Es gibt 37 Mio. Casey's General Stores Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,67 Mrd.EUR € wert.

    Casey’s-Aktie springt an: Diese Zahlen überraschen die Wall Street


    Casey’s übertrifft die Erwartungen deutlich. Gewinn, Umsatz und das Spritgeschäft liegen über den Prognosen, was die Aktie mit Kursgewinnen honoriert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Casey's General Stores

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Marathon Petroleum Corporation notiert im Plus, mit +0,49 %.

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    Ob die Casey's General Stores Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Casey's General Stores Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Casey's General Stores

    +13,42 %
    +13,25 %
    -11,21 %
    +21,21 %
    +56,54 %
    +4.130,51 %
    ISIN:US1475281036WKN:885039
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