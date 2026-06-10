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    Ölpreise legen etwas zu - Trump droht dem Iran

    Ölpreise legen etwas zu - Trump droht dem Iran
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach jüngsten Angriffen der USA auf Ziele im Iran und neuen Drohungen des US-Präsidenten an den Iran nur vergleichsweise leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 92,40 US-Dollar und damit knapp ein Prozent mehr als am Vorabend.

    Der Anstieg der Ölpreise hielt sich trotz der jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg in Grenzen. Die Notierungen für Öl der Sorte Brent lag zuletzt mehr als zwei Dollar über dem tiefsten Stand seit April, der am Dienstag erreicht worden war.

    Die USA und der Iran haben sich trotz einer Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Diese ist infolge des Iran-Kriegs praktisch gesperrt, was den Transport von Öl aus den Fördergebieten am Persischen Golf seit Monaten behindert.

    Nach den Angriffen richtete US-Präsident Donald Trump erneut Drohungen gegen die Führung in Teheran. "Sie haben zu lange gebraucht, um einen für sie großartigen Deal auszuhandeln, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

    Die Angriffe hätten einmal mehr gezeigt, dass ein Abkommen für ein Ende des Iran-Kriegs nach wie vor "in weiter Ferne liegt", kommentierte Analyst Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee./jkr/jsl/men





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