Ölpreise legen etwas zu - Trump droht dem Iran
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach jüngsten Angriffen der USA auf Ziele im Iran und neuen Drohungen des US-Präsidenten an den Iran nur vergleichsweise leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 92,40 US-Dollar und damit knapp ein Prozent mehr als am Vorabend.
Der Anstieg der Ölpreise hielt sich trotz der jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg in Grenzen. Die Notierungen für Öl der Sorte Brent lag zuletzt mehr als zwei Dollar über dem tiefsten Stand seit April, der am Dienstag erreicht worden war.
Die USA und der Iran haben sich trotz einer Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Diese ist infolge des Iran-Kriegs praktisch gesperrt, was den Transport von Öl aus den Fördergebieten am Persischen Golf seit Monaten behindert.
Nach den Angriffen richtete US-Präsident Donald Trump erneut Drohungen gegen die Führung in Teheran. "Sie haben zu lange gebraucht, um einen für sie großartigen Deal auszuhandeln, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Die Angriffe hätten einmal mehr gezeigt, dass ein Abkommen für ein Ende des Iran-Kriegs nach wie vor "in weiter Ferne liegt", kommentierte Analyst Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee./jkr/jsl/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz:
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.