DAX, Steadfast Group & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Quantum X Labs
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|SpaceX
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|🥉
|Zacatecas Silver Registered
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|Delta Gold Technologies
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|ITM Power
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|Super Micro Computer
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|286
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|236
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|📰
|🥉
|Silber
|63
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|📰
|TeamViewer
|58
|💬
|📰
|Verbio
|41
|💬
|📰
|ITM Power
|36
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Steadfast Group
|+34,43 %
|📰
|🥈
|Lakeland Industries
|+13,86 %
|💬
|📰
|🥉
|Casey's General Stores
|+13,42 %
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|🟥
|Northern Data
|-13,74 %
|💬
|📰
|🟥
|Weebit Nano
|-13,89 %
|💬
|📰
|🟥
|ABO Energy
|-20,21 %
|💬
|📰
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Quantum X Labs
Wochenperformance: -7,44 %
Wochenperformance: -7,44 %
Platz 1
SpaceX
Wochenperformance: +41,89 %
Wochenperformance: +41,89 %
Platz 2
Zacatecas Silver Registered
Wochenperformance: +11,30 %
Wochenperformance: +11,30 %
Platz 3
Delta Gold Technologies
Wochenperformance: +26,63 %
Wochenperformance: +26,63 %
Platz 4
ITM Power
Wochenperformance: -37,28 %
Wochenperformance: -37,28 %
Platz 5
Super Micro Computer
Wochenperformance: -30,21 %
Wochenperformance: -30,21 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -3,91 %
Wochenperformance: -3,91 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -27,04 %
Wochenperformance: -27,04 %
Platz 8
Silber
Wochenperformance: -15,59 %
Wochenperformance: -15,59 %
Platz 9
TeamViewer
Wochenperformance: -14,51 %
Wochenperformance: -14,51 %
Platz 10
Verbio
Wochenperformance: -21,37 %
Wochenperformance: -21,37 %
Platz 11
ITM Power
Wochenperformance: -37,28 %
Wochenperformance: -37,28 %
Platz 12
Steadfast Group
Wochenperformance: +33,33 %
Wochenperformance: +33,33 %
Platz 13
Lakeland Industries
Wochenperformance: +12,50 %
Wochenperformance: +12,50 %
Platz 14
Casey's General Stores
Wochenperformance: +13,25 %
Wochenperformance: +13,25 %
Platz 15
Northern Data
Wochenperformance: -65,89 %
Wochenperformance: -65,89 %
Platz 16
Weebit Nano
Wochenperformance: -19,69 %
Wochenperformance: -19,69 %
Platz 17
ABO Energy
Wochenperformance: -24,87 %
Wochenperformance: -24,87 %
Platz 18
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