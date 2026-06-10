Mehr als 130.000 Kunden schließen sich Klage gegen Amazon an
- Über 130.000 Verbraucher ins Klageregister eingetragen
- OLG Düsseldorf: Preisanpassungsklausel für unwirksam
- Betroffene könnten bis zu rund 60 Euro zurückfordern
DÜSSELDORF/HAMM (dpa-AFX) - Mehr als 130.000 Verbraucher haben sich inzwischen für die Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW gegen die Preiserhöhung bei Amazon Prime in das Klageregister eingetragen. Das teilte die Verbraucherzentrale mit. Betroffene können sich demnach weiterhin an der Klage beteiligen.
Amazon hatte im Sommer 2022 den Preis für das Prime-Abonnement in Deutschland erhöht. Davon betroffen waren laut Verbraucherzentrale "Millionen Verbraucher:innen". Aus Sicht der Verbraucherschützer ist die Erhöhung rechtswidrig.
OLG Düsseldorf: Preisanpassungsklausel unwirksam
Eine Klage dagegen vor dem Landgericht und in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen Amazon wurde in beiden Instanzen im Sinne der Verbraucherzentrale entschieden. Die Richter erklärten die Preisanpassungsklausel für das deutsche Prime-Mitgliedsprogramm für unwirksam. Weil Amazon dagegen Revision beim Bundesgerichtshof einlegt hat, ist die Entscheidung aber bislang nicht rechtskräftig.
Vor diesem Hintergrund erhob die Verbraucherzentrale im Dezember 2025 eine Sammelklage (Az. I-13 VKl 1/25) beim zuständigen Oberlandesgericht Hamm. Das Bundesamt für Justiz öffnete im Januar ein sogenanntes Klageregister. Ist die Klage erfolgreich, könnten eingetragene Verbraucher zu viel gezahlte Beiträge zurückerhalten, sagte Alina Baumann von der Verbraucherzentrale NRW. "Je nach Tarif können das derzeit bis zu rund 60 Euro sein. Sollte das Verfahren noch länger andauern, kann dieser Betrag weiter steigen."
Wann sich das OLG Hamm mit dem Fall befassen wird, steht bisher nicht fest. Laut BfJ ist eine Anmeldung im Register bis zum Ablauf von drei Wochen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung möglich.
Amazon: Haben Kunden transparent informiert
Seit September 2022 zahlen Prime-Kunden bei jährlicher Abrechnung 89,90 statt 69 Euro, bei monatlicher Zahlung 8,99 statt 7,99 Euro. Sie erhalten dafür schnelleren und kostenlosen Versand, Speicherplatz für Fotos und ein Filmangebot. Begründet wurde die Preiserhöhung damals mit gestiegenen Kosten.
Amazon hatte die Vorwürfe bereits Anfang des Jahres erneut zurückgewiesen. "Wir haben Kund:innen transparent und unter Einhaltung geltenden Rechts über die Änderungen der Prime-Mitgliedsgebühr informiert", sagte ein Amazon-Sprecher auf Anfrage.
Kundinnen und Kunden hätten immer das Recht, jederzeit ihre Prime-Mitgliedschaft zu kündigen. "Wir haben in unseren Mitteilungen wiederholt klare Informationen dazu zur Verfügung gestellt." Weil man mit dem Urteil des OLG Düsseldorf nicht übereinstimme, habe man Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt./cr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 208,8 auf Tradegate (10. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -5,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +45,73 %/+59,64 % bedeutet.
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Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/1255/board/20260605125222-amzn-2026-06-05-12-52-01.pngAmazon: KI, Robotik und Logistik als Wachstumsmotoren
Während viele Anleger Amazon vor allem mit dem Onlinehandel oder der Cloud-Tochter AWS verbinden, arbeitet der Konzern gleichzeitig an mehreren Zukunftsprojekten, die das Geschäftsmodell in den kommenden Jahren weiter verändern könnten. Besonders die Bereiche Robotik, künstliche Intelligenz und Logistik rücken dabei immer stärker in den Mittelpunkt.
Die nächste Generation der Logistik
Amazon investiert seit Jahren Milliarden in die Automatisierung seiner Lagerhäuser. Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt. Die neueste Generation der Proteus-Roboter soll künftig deutlich eigenständiger arbeiten und sich flexibel durch Lagerhallen bewegen können.
Das Ziel ist klar: Prozesse beschleunigen, Kosten senken und die Effizienz weiter steigern. Gleichzeitig investiert Amazon massiv in sein europäisches Logistiknetz. Neue Verteilzentren, schnellere Lieferketten und zusätzliche Same-Day-Standorte sollen dafür sorgen, dass Kunden ihre Bestellungen immer schneller erhalten.
Für Anleger ist das ein wichtiger Punkt. Amazon baut damit nicht nur seine Marktstellung aus, sondern schafft gleichzeitig Eintrittsbarrieren für mögliche Konkurrenten. Je größer und effizienter das Logistiknetz wird, desto schwieriger wird es für andere Anbieter, ein vergleichbares Serviceniveau zu erreichen.
KI soll das Einkaufserlebnis verbessern
Auch beim Thema künstliche Intelligenz bleibt Amazon äußerst aktiv. Der Konzern testet derzeit neue Suchfunktionen, die Kunden bei der Produktauswahl unterstützen sollen. Dabei geht es nicht mehr nur um klassische Suchbegriffe, sondern zunehmend um visuelle und intelligente Produktempfehlungen.
Langfristig könnte KI den gesamten Einkaufsprozess verändern. Kunden sollen schneller finden, was sie suchen, während Amazon gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses erhöht. Schon kleine Verbesserungen bei der sogenannten Conversion Rate können bei Millionen von täglichen Besuchern erhebliche Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben.
Prime wird immer wichtiger
Ein oft unterschätzter Bestandteil der Amazon-Story bleibt das Prime-Ökosystem. Dabei geht es längst nicht mehr nur um kostenlosen Versand. Streaming, Musik, Gaming und weitere digitale Dienste sorgen dafür, dass Kunden möglichst lange innerhalb des Amazon-Universums bleiben.
Besonders interessant ist dabei der zunehmende Erfolg internationaler Inhalte. Lokale Produktionen erzielen inzwischen weltweit hohe Reichweiten und stärken die Attraktivität des Prime-Abonnements zusätzlich. Damit entsteht ein Kreislauf, der Kundenbindung und Umsatzwachstum gleichermaßen fördern kann.
Mehr als nur ein Onlinehändler
Genau darin liegt aus Anlegersicht die besondere Stärke von Amazon. Das Unternehmen verdient nicht nur Geld mit dem Verkauf von Produkten. Cloud-Computing, Werbung, Logistikdienstleistungen, Streaming und künftig möglicherweise noch stärker KI-Anwendungen sorgen für mehrere unabhängige Wachstumstreiber.
Während viele Unternehmen nur auf einen Trend setzen, profitiert Amazon gleichzeitig von mehreren langfristigen Entwicklungen. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz, Robotik, Cloud-Infrastruktur und digitalem Konsum macht den Konzern zu einem der vielseitigsten Technologiewerte weltweit.
Fazit
Amazon entwickelt sich immer stärker zu einem Technologie- und Infrastrukturkonzern mit zahlreichen Wachstumsmotoren. Robotik und Automatisierung könnten die Profitabilität im Handelsgeschäft verbessern, während KI das Einkaufserlebnis optimiert und AWS weiterhin vom digitalen Wandel profitiert.
Für Anleger bleibt Amazon damit weit mehr als ein klassischer Onlinehändler. Der Konzern investiert heute massiv in Technologien, die das Wachstum der kommenden Jahre sichern sollen. Genau deshalb gehört Amazon weiterhin zu den spannendsten langfristigen Profiteuren der Digitalisierung und des KI-Booms.