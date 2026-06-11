Ein neues Wasserstoff-Duell
Evonik oder Ceres Power: Welcher Wert passt besser ins Wasserstoff-Portfolio?
Auf den ersten Blick passt das Duell nicht, auf den zweiten schon. Evonik will mit einer neuen Membran Wasserstoff günstiger machen. Ceres hat erfolgreich ein Kapitalerhöhung durchgeführt. Wo sollten Anleger zugreifen?
- Evonik produziert AEM Membranen industriell in Marl
- Ceres Power stärkt Bilanz nach Kapitalerhöhung
- Evonik solide Anlage, Ceres spekulativer Wetteinsatz
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Nicht nur KI-Werte haben zuletzt stark gelitten, auch Wasserstoff-Aktien mussten kräftig Federn lassen. Besonders hart traf es Ceres Power. Die Aktie des britischen Entwicklers sauberer Energietechnologie hat in den vergangenen fünf Handelstagen gut ein Viertel an Wert verloren. Beschleunigt wurde der Rücksetzer durch eine Kapitalerhöhung. Evonik stand ebenfalls nicht auf der Sonnenseite, gab aber nur rund 10 Prozent nach.
Jetzt gibt es Neuigkeiten vom Spezialchemiekonzern im Bereich Wasserstoff. Evonik hat in Marl im Ruhrgebiet mit der kommerziellen Fertigung einer Spezialmembran begonnen, die die Kosten für grünen Wasserstoff deutlich senken soll. Damit stellt sich für Anleger eine spannende Frage: Wer ist beim Thema Wasserstoff besser positioniert? Der breit aufgestellte Chemiekonzern Evonik oder der hochspekulative Technologie-Play Ceres Power?