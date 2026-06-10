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    Das denken die Auto-Bosse über den Standort Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Autochefs halten den Standort Deutschland für wichtig
    • BMW sieht Chancen zum Wiederaufbau von Produktion
    • Tempo und Kosten entscheiden über Standortattraktivität
    Das denken die Auto-Bosse über den Standort Deutschland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Trotz vieler Probleme haben die Chefs von Volkswagen , Mercedes-Benz und BMW den Standort Deutschland nicht abgeschrieben. Der neue BMW-Chef Milan Nedeljkovic sieht sogar Chancen dafür, Arbeitsplätze und Produktion in Deutschland perspektivisch wieder aufzubauen. "Wir haben ja ein sehr starkes Fundament. Und wenn wir auf dem Fundament aufbauen, lässt sich auch die Zukunft gestalten", sagte der Manager auf einer Veranstaltung der Fachzeitschrift "Auto, Motor und Sport" in Stuttgart.

    In Deutschland sehe man außerdem ein starkes "Start-up-Momentum". Es gebe viele junge Unternehmen, die investierten. Es fehle aber die Bereitschaft zur Industrialisierung, sagte Nedeljkovic. Es sei ein Problem, wenn gute, kreative Köpfe hier ihre Ideen entwickelten, das Land aber verließen, sobald es an die Umsetzung gehe. Diesen Trend müsse man früh erkennen und gegensteuern. Es gehe um Zukunftstechnologien und letztlich Arbeitsplätze. Das funktioniere nur mit besseren Rahmenbedingungen.

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    Hauptthemen: Geschwindigkeit und Kosten

    Volkswagen-Chef Oliver Blume beschäftigt sich demnach jeden Tag mit zwei wesentlichen Themen: Geschwindigkeit und Kosten. Das sei eine Grundfrage der Branche. Man spüre mit aller Härte in anderen Weltregionen: "Da sind uns andere voraus". Blume plädierte dafür, aus der Komfortzone auszubrechen - und schneller und pragmatischer zu handeln. Bei den Kosten müsse man auch liebgewonnen, aber notwendige Themen angehen, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten.

    Dem pflichtete Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius bei. Die Autokonzerne hätten eine unglaubliche Kreativität und Innovationskraft. Aber: "Wir müssen auch in diesem Land die Kosten senken", sagte Källenius. Diese Einsicht hätten alle Spieler in der Autoindustrie, jetzt brauche man diese auch in der Gesellschaft und Politik. Nötig seien harte Aktionen. "Das müssen wir einsehen." Sonst fließe das industrielle Kapital in andere Richtungen, auch das von Mercedes./jwe/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 67,84 auf Tradegate (10. Juni 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,84 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +15,77 %/+51,66 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der BMW-Aktie, gebrochene Trendlinie und Jahrestiefs sowie geplante Nachkäufe (z. B. bei ~66 €). Diskutiert werden Insiderkäufe um 76,20 €, ein Aktienrückkaufprogramm bis 1,65 Mrd. €, Analystenziele (Durchschnitt ~93 €, JPMorgan Overweight/100 €), niedrige Bewertung, Dividendenabschlag und Anlegerstimmung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.

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    dpa-AFX
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