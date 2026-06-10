Der EZB-Zinsschritt könnte ein historischer Fehler sein

Die Inflation im Euroraum hat im Mai die Marke von 3,2 Prozent erreicht, angetrieben durch einen massiven Energieschock infolge des Iran-Konflikts. Gleichzeitig wackelt die Konjunktur der Eurozone gewaltig – die Einkaufsmanagerindizes (PMI) befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit 2024, und Volkswirtschaften wie die französische schrumpfen.

Die Zeichen für die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen unmissverständlich auf Zinserhöhung. Angesichts der geopolitischen Spannungen im Mittleren Osten und hartnäckiger Inflationsdaten wollen die Währungshüter Handlungsfähigkeit beweisen. Doch hinter der geschlossenen Fassade in Frankfurt wächst die Nervosität: Namhafte Ökonomen warnen eindringlich vor einem geldpolitischen Fehler mit historischen Parallelen.

Trotz dieser wirtschaftlichen Abkühlung scheinen die "Falken" im EZB-Rat um Isabel Schnabel fest entschlossen, die Zinsen anzuheben. Ihr Ziel ist es, die Verankerung der Inflationserwartungen zu sichern und die Glaubwürdigkeit der Zentralbank zu schützen. Doch Kritiker befürchten, dass die EZB damit sehenden Auges in eine Falle läuft. "Die EZB scheint entschlossen zu sein, ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen", erklärte Davide Oneglia, Ökonom bei TS Lombard, gegenüber Bloomberg. Er sieht eklatante Parallelen zu den Jahren 2008 und 2011.

Damals hob die EZB unter dem damaligen Präsidenten Jean-Claude Trichet ebenfalls angesichts steigender Rohstoff- und Energiepreise die Zinsen an. Das Ergebnis war desaströs: Die Notenbank unterschätzte die Fragilität des europäischen Finanzsystems, würgte das ohnehin schwache Wachstum komplett ab und feuerte die europäische Schuldenkrise erst richtig an. Nur wenige Monate später musste Trichets Nachfolger, Mario Draghi, die Reißleine ziehen und die Zinsen in einer Kehrtwende wieder senken. Ein solches geldpolitisches Fehlurteil drohe laut Kritikern nun erneut.

Das Kernargument der Skeptiker lautet: Die aktuelle Inflation ist kein Resultat einer überhitzten Nachfrage, sondern das Ergebnis eines externen Angebotsschocks. Höhere Zinsen machen weder das Öl billiger, noch lösen sie die geopolitischen Blockaden im Nahen Osten, während die USA und der Iran noch um ein Friedensabkommen ringen. Im Gegenteil, sie machen die Kosten für die Verbraucher nur noch höher, was die Konjunktur weiter belastet.

Angesichts der schwierigen Lage der Verbraucher sieht Holger Schmieding, der Chefvolkswirt bei Berenberg, keine Notwendigkeit für eine EZB-Erhöhung. Wenn die EZB die Kreditvergabe verteuert, bevor es klare Beweise für Zweitrundeneffekte – wie etwa eine Lohn-Preis-Spirale – gibt, riskiert sie laut Société Générale eine ungerechtfertigte und gefährliche Strangulierung der Wirtschaft.

Dass die Argumente für eine Straffung der Geldpolitik derzeit in den Prognosen dennoch die Oberhand behalten, zeigt auch die aktuelle Marktanalyse meines Kollegen Nicolas Ebert. Darin wird deutlich, wie geschlossen das Lager der Befürworter im Vorfeld auftritt: Führende Häuser wie die DZ Bank, Insight Investment und Franklin Templeton erwarten für Donnerstag unisono eine Anhebung des Einlagesatzes um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent. Einige der Experten prognostizieren aufgrund des anhaltenden Energieschocks teilweise sogar schon weitere Schritte im Spätsommer und Herbst. Tatsächlich gibt es nicht nur Beispiele in der Vergangenheit, dass die EZB zu schnell und zu stark an der Zinsschraube gedreht hat, es gibt auch genau das Gegenteil: In den Jahren 2021/2022 zögerte die Notenbank nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zu lange und ließ die Inflation auf über 10 Prozent hochschießen.

Um den Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturschutz zu meistern, könnte EZB-Chefin Christine Lagarde unter Umständen auch einen "taubenhaften" Zinsschritt vollziehen. Die Zinsen also anheben, dies aber als einmalige "Absicherung" verpacken, wobei Lagarde in der Pressekonferenz einen sehr vorsichtigen, datenabhängigen Ton anschlagen dürfte. Damit könnte sich die EZB den Spielraum offenhalten, bei einer drastischen Verschlechterung der Konjunktur im kommenden Jahr die Zinsen ebenso schnell wieder zu senken, ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren. Ob dieser Drahtseilakt gelingt oder die Märkte verschreckt, wird sich zeigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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