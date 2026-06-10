Aktien New York
Überwiegend knappe Verluste nach Preisdaten
- US-Börsen starten mit moderaten Kursabschlägen
- Ausgefallene Preisdaten mildern den Druck
- Technologiesektor nach Daten weniger unter Druck
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem überwiegend schwachen Vortag am Mittwoch zunächst moderate Kursabschläge verzeichnet. Erwartungsgemäß ausgefallene Preisdaten milderten den Druck insbesondere auf den am Dienstag schwachen Technologiesektor.
Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 50.695 Punkte. Er hatte es vortags letztlich als einziger großer Index noch knapp ins Plus geschafft. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,04 Prozent auf 7.383 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 - am Dienstag der größte Verlierer - trat mit 29.086 Punkten auf der Stelle./gl/men
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Moin zusammen,
Meistens bin sogar ich skeptisch aber Du scheinst ein richtiger Crash Augur zu sein. Ich glaube eher dass wir nochmal neue Hochs sehen werden bevor eine wirkliche Korrektur beginnt. Es sind noch mehrere Mega IPO's und Kapitalerhoehungen im Techsektor abzuarbeiten. Irgendwelche Finanzgenies an der Wall Street werden den Markt solange wahrscheinlich noch vor dem Absturz bewahren.
Zugegeben ist deine Argumentation nicht unschlüssig und ein keiner Teil von mir hat auch Bauchgrummeln in diese Richtung .