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    Aktien New York

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    Überwiegend knappe Verluste nach Preisdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten mit moderaten Kursabschlägen
    • Ausgefallene Preisdaten mildern den Druck
    • Technologiesektor nach Daten weniger unter Druck
    Aktien New York - Überwiegend knappe Verluste nach Preisdaten
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem überwiegend schwachen Vortag am Mittwoch zunächst moderate Kursabschläge verzeichnet. Erwartungsgemäß ausgefallene Preisdaten milderten den Druck insbesondere auf den am Dienstag schwachen Technologiesektor.

    Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 50.695 Punkte. Er hatte es vortags letztlich als einziger großer Index noch knapp ins Plus geschafft. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,04 Prozent auf 7.383 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 - am Dienstag der größte Verlierer - trat mit 29.086 Punkten auf der Stelle./gl/men






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