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    KORREKTUR

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    1,15 Millionen offene Stellen in Deutschland im ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • 1,15 Millionen offene Stellen, 105800 weniger
    • 264 Arbeitslose je 100 offene Stellen, 13 mehr
    • 2,23 Millionen Arbeitssuchende suchen ohne Ausbildung
    KORREKTUR - 1,15 Millionen offene Stellen in Deutschland im ersten Quartal
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Berichtigt wird in der Meldung vom 8. Juni 2026 ein Zahlenbezug im zweiten Absatz. Richtig muss es lauten: Auf jeweils 100 offene Stellen kommen der Berechnung zufolge derzeit 264 Arbeitslose - 13 mehr als vor einem Jahr und 33 mehr als im Schlussquartal 2025.)

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Obwohl die Arbeitslosigkeit in Deutschland seit Jahren größer wird, waren im ersten Quartal bundesweit mehr als eine Million Arbeitsplätze unbesetzt. Das geht aus der jüngsten Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervor.

    Allerdings liegt die Zahl der offenen Stellen zwischen Januar und März 2026 mit 1,15 Millionen um 105.800 unter dem Wert des vierten Quartals 2025. Auf jeweils 100 offene Stellen kommen der Berechnung zufolge derzeit 264 Arbeitslose - 13 mehr als vor einem Jahr und 33 mehr als im Schlussquartal 2025.

    Schwacher Arbeitsmarkt

    "Die Arbeitskräftenachfrage stagniert damit im ersten Quartal 2026 weiterhin auf einem niedrigen Niveau", sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. Das Verhältnis von Arbeitslosen zu offenen Stellen spiegele nach wie vor einen schwachen Arbeitsmarkt wider.

    Häufig passten die Anforderungen nicht zur Qualifikation der verfügbaren Arbeitskräfte. So erforderten im vierten Quartal 2025 lediglich 24 Prozent (rund 304.700) der offenen Stellen keinen Berufsabschluss. Gleichzeitig suchte mit 2,23 Millionen Personen fast die Hälfte der Arbeitssuchenden (48 Prozent) eine neue Beschäftigung, für die keine Ausbildung nötig ist, betonte Kubis.

    Die IAB-Stellenerhebung erfasst seit 1989 das gesamte Stellenangebot in Deutschland, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. In der Arbeitsmarktstatistik, die die Bundesagentur für Arbeit monatlich vorlegt, ist deshalb eine Zahl von nur rund 600.000 offenen Stellen genannt - die Differenz von gut 500.000 Stellen wird den Agenturen gar nicht erst gemeldet. Im ersten Quartal 2026 lagen den Forschern Antworten von 9.342 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche vor./dm/DP/stw







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