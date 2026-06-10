Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SAP
Tagesperformance: -3,97 %
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 1
Performance 1M: +5,32 %
Performance 1M: +5,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu SAP. Kursvolatilität mit Abwärtsdruck nach dem Hoch um ca. 163 EUR; Impulse lagen zuletzt um 149–160 EUR. Unterstützung bei 129,60 EUR und 119 EUR. Offene Calls und Downsize-Potenzial sprechen für weiteres Pullback. Langfristig Fokus auf Cloud-Migration und Agentic AI; Diskussionen zum CEO-Gehalt. 14-Tage-Veränderung ca. −8%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 2
Performance 1M: -15,71 %
Performance 1M: -15,71 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 3
Performance 1M: +4,05 %
Performance 1M: +4,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu SAP. Kursvolatilität mit Abwärtsdruck nach dem Hoch um ca. 163 EUR; Impulse lagen zuletzt um 149–160 EUR. Unterstützung bei 129,60 EUR und 119 EUR. Offene Calls und Downsize-Potenzial sprechen für weiteres Pullback. Langfristig Fokus auf Cloud-Migration und Agentic AI; Diskussionen zum CEO-Gehalt. 14-Tage-Veränderung ca. −8%.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 4
Performance 1M: +0,08 %
Performance 1M: +0,08 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: +0,18 %
Performance 1M: +0,18 %
Evotec
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 6
Performance 1M: -9,10 %
Performance 1M: -9,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Evotec-Sentiment. Fundamentale Sicht: Q1-2026 EBITDA -22 Mio, Nettoverlust 122 Mio; Liquidität gestärkt, Verlust reduziert. Einige hoffen auf Gewinn in naher Zukunft durch Einsparungen (75 Mio), andere bleiben skeptisch. HV-Thema dominiert; Kursfragen rund um Bewertung. Öffentlicher Stimmungs-Split: 50% steigen, 50% fallen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
Bechtle
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 7
Performance 1M: -0,16 %
Performance 1M: -0,16 %
Kontron
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 8
Performance 1M: -1,67 %
Performance 1M: -1,67 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 9
Performance 1M: +2,04 %
Performance 1M: +2,04 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 10
Performance 1M: -14,89 %
Performance 1M: -14,89 %
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