Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 1
Performance 1M: -20,53 %
Performance 1M: -20,53 %
SAP
Tagesperformance: -3,85 %
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 2
Performance 1M: +5,32 %
Performance 1M: +5,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu SAP. Kursvolatilität mit Abwärtsdruck nach dem Hoch um ca. 163 EUR; Impulse lagen zuletzt um 149–160 EUR. Unterstützung bei 129,60 EUR und 119 EUR. Offene Calls und Downsize-Potenzial sprechen für weiteres Pullback. Langfristig Fokus auf Cloud-Migration und Agentic AI; Diskussionen zum CEO-Gehalt. 14-Tage-Veränderung ca. −8%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 3
Performance 1M: +3,15 %
Performance 1M: +3,15 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 4
Performance 1M: +2,12 %
Performance 1M: +2,12 %
BMW
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 5
Performance 1M: -17,19 %
Performance 1M: -17,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu SAP. Kursvolatilität mit Abwärtsdruck nach dem Hoch um ca. 163 EUR; Impulse lagen zuletzt um 149–160 EUR. Unterstützung bei 129,60 EUR und 119 EUR. Offene Calls und Downsize-Potenzial sprechen für weiteres Pullback. Langfristig Fokus auf Cloud-Migration und Agentic AI; Diskussionen zum CEO-Gehalt. 14-Tage-Veränderung ca. −8%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -3,23 %
Performance 1M: -3,23 %
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