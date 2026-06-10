Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 1
Performance 1M: -20,78 %
Performance 1M: -20,78 %
SAP
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 2
Performance 1M: +5,32 %
Performance 1M: +5,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu SAP. Kursvolatilität mit Abwärtsdruck nach dem Hoch um ca. 163 EUR; Impulse lagen zuletzt um 149–160 EUR. Unterstützung bei 129,60 EUR und 119 EUR. Offene Calls und Downsize-Potenzial sprechen für weiteres Pullback. Langfristig Fokus auf Cloud-Migration und Agentic AI; Diskussionen zum CEO-Gehalt. 14-Tage-Veränderung ca. −8%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
BMW
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 3
Performance 1M: -17,19 %
Performance 1M: -17,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu SAP. Kursvolatilität mit Abwärtsdruck nach dem Hoch um ca. 163 EUR; Impulse lagen zuletzt um 149–160 EUR. Unterstützung bei 129,60 EUR und 119 EUR. Offene Calls und Downsize-Potenzial sprechen für weiteres Pullback. Langfristig Fokus auf Cloud-Migration und Agentic AI; Diskussionen zum CEO-Gehalt. 14-Tage-Veränderung ca. −8%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.
adidas
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 4
Performance 1M: +16,56 %
Performance 1M: +16,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum ist Adidas-Sentiment gemischt: 2025 Umsatz 24,8 Mrd. €, währungsbereinigt +13 %, operativer Gewinn +54 % auf über 2 Mrd. €. Trotz starker Zahlen bleibt die Stimmung vorsichtig; einige sehen Bestätigung des Trends, andere bezweifeln weiteren Aufschwung. Makro-Hürden (Inflation, Handel) belasten. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht in den Beiträgen genannt. Die Kursentwicklung war %.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +1,35 %
Performance 1M: +1,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom gemischt. Technische Perspektiven dominieren: Kursreaktionen rund um die 200-Tage-Linie, Boden-/Widerstandsniveaus ca. 28–29 € und ein mögliches Aufwärtsziel um 30 €. Einige hoffen auf eine kurzfristige Erholung in den nächsten Tagen. Langfristig wird DT als solides Dividenden-Investment mit KI-/Starlink-Potenzial gesehen, Charttechnik bleibt jedoch kritisch.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 57,26%
|PUT: 42,74%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 14,53 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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