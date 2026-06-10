Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu SAP. Kursvolatilität mit Abwärtsdruck nach dem Hoch um ca. 163 EUR; Impulse lagen zuletzt um 149–160 EUR. Unterstützung bei 129,60 EUR und 119 EUR. Offene Calls und Downsize-Potenzial sprechen für weiteres Pullback. Langfristig Fokus auf Cloud-Migration und Agentic AI; Diskussionen zum CEO-Gehalt. 14-Tage-Veränderung ca. −8%.