Healthcare Holding Schweiz erwirbt Compet Medical
Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der Compet Medical AG. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet.
BAAR, Schweiz, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat die Compet Medical AG mit Hauptsitz in Schindellegi im Kanton Schwyz erfolgreich erworben. Compet Medical ist seit mehr als 30 Jahren ein spezialisierter Anbieter im Bereich Harm Reduction und versorgt Fachstellen, öffentliche Institutionen, Beratungsstellen und weitere Organisationen mit hochwertigen, benutzerfreundlichen Produkten für die sichere und hygienische Anwendung in niederschwelligen Versorgungsstrukturen. Das Sortiment umfasst sterile Einwegprodukte, individuell zusammengestellte Präventionssets sowie Produkte aus den Bereichen Schutz, Hygiene und Zubehör. Mit Lagerstandorten in Näfels im Kanton Glarus für den Schweizer Markt sowie in Konstanz in Deutschland für den europäischen Markt stellt Compet Medical eine zuverlässige und effiziente Versorgung ihrer Kunden sicher.
Mit ihrem klaren Fokus auf Qualität, Verfügbarkeit und kundenspezifische Lösungen nimmt Compet Medical eine wichtige Rolle in einem sensiblen Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens ein. Das Unternehmen unterstützt Institutionen dabei, Gesundheitsrisiken zu reduzieren, professionelle Präventionsarbeit zu leisten und Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit sicheren und verlässlichen Produkten zu versorgen. Compet Medical verfügt über eine etablierte Kundenbasis in der Schweiz, Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Märkten.
Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu: „Mit Compet Medical erweitern wir unser Portfolio um ein Unternehmen, das in einem anspruchsvollen, aber gesellschaftlich sehr relevanten Bereich tätig ist. Harm Reduction ist Teil einer modernen, pragmatischen und verantwortungsvollen Gesundheitspolitik. Für Healthcare Holding Schweiz ist dies ein weiterer Schritt hin zu einer gesamtheitlichen Versorgung: Wir wollen dort unterstützen, wo Qualität, Verfügbarkeit und professionelle Strukturen für Menschen, Institutionen und das Gesundheitssystem entscheidend sind."