Healthcare Holding Schweiz erwirbt Compet Medical

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der Compet Medical AG. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet.

BAAR, Schweiz, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat die Compet Medical AG mit Hauptsitz in Schindellegi im Kanton Schwyz erfolgreich erworben. Compet Medical ist seit mehr als 30 Jahren ein spezialisierter Anbieter im Bereich Harm Reduction und versorgt Fachstellen, öffentliche Institutionen, Beratungsstellen und weitere Organisationen mit hochwertigen, benutzerfreundlichen Produkten für die sichere und hygienische Anwendung in niederschwelligen Versorgungsstrukturen. Das Sortiment umfasst sterile Einwegprodukte, individuell zusammengestellte Präventionssets sowie Produkte aus den Bereichen Schutz, Hygiene und Zubehör. Mit Lagerstandorten in Näfels im Kanton Glarus für den Schweizer Markt sowie in Konstanz in Deutschland für den europäischen Markt stellt Compet Medical eine zuverlässige und effiziente Versorgung ihrer Kunden sicher.