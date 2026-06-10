Nach 240 Prozent Kursanstieg: SK Hynix greift nach dem US-Listing

SK Hynix selbst bestätigte die Absicht grundsätzlich: "SK Hynix plant, ADRs noch im laufenden Jahr auszugeben. Details zu Umfang und Zeitplan sind aber noch nicht entschieden." Bereits im März hatte das Unternehmen bekanntgegeben, vertraulich einen Antrag bei der SEC eingereicht zu haben. Einem Bericht zufolge könnte das Listing bis zu 14 Milliarden US-Dollar einbringen.

Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix treibt seine Pläne für ein US-Listing voran. Wie Reuters aus informierten Kreisen meldet, könnte das Unternehmen bereits im August an der amerikanischen Börse notiert sein. Die Genehmigung der US-Börsenaufsicht SEC für die Ausgabe sogenannter American Depositary Receipts (ADRs) wird demnach in der Woche ab dem 22. Juni erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hintergrund des Schritts ist der rasante Aufstieg von SK Hynix zum zentralen Profiteur des KI-Booms. Als wichtigster Lieferant von sogenanntem High-Bandwidth Memory, der in KI-Servern zum Einsatz kommt, beliefert das Unternehmen unter anderem Nvidia.

Der Kurs der Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht, die Marktkapitalisierung überstieg im Mai erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar. Damit gehört SK Hynix zu einer sehr kleinen Gruppe asiatischer Konzerne, die diese Schwelle bisher erreicht haben – neben dem taiwanischen Chiphersteller TSMC und Samsung Electronics.

Das US-Listing soll die Investorenbasis des Unternehmens verbreitern und internationales Kapital erschließen. Reuters hatte vergangene Woche berichtet, die Resonanz potenzieller Investoren auf die Pläne sei außerordentlich positiv gewesen – getrieben von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur.

Ein Börsenstart im August würde SK Hynix in prominente Gesellschaft bringen: Das zweite Halbjahr gilt an den US-Märkten als besonders IPO-reich. Neben SK Hynix stehen auch die IPOs von OpenAI, Anthropic und SpaceX auf dem Programm für dieses Jahr.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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