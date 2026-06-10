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    Besonders beachtet!

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    Qualcomm Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 10.06.2026

    Am 10.06.2026 ist die Qualcomm Aktie, bisher, um -5,39 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.

    Besonders beachtet! - Qualcomm Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 10.06.2026
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

    Qualcomm aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Qualcomm Aktie. Sie fällt um -5,39 % auf 168,50. Der Kursrückgang der Qualcomm Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,39 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Qualcomm-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +47,27 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um -14,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Qualcomm um +18,57 % gewonnen.

    Während Qualcomm deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,82 %. Damit gehört Qualcomm heute zu den auffälligeren Werten.

    Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,45 %
    1 Monat -6,07 %
    3 Monate +47,27 %
    1 Jahr +28,33 %
    Stand: 10.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Qualcomm Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 180,23 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 10.06. - Dow Jones schwach -0,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Samsung Electronics und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,10 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,33 %.

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    Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qualcomm

    -5,16 %
    -18,81 %
    -6,42 %
    +48,43 %
    +28,53 %
    +56,95 %
    +60,40 %
    +258,61 %
    +5.491,88 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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