Qualcomm Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 10.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Qualcomm Aktie. Sie fällt um -5,39 % auf 168,50€. Der Kursrückgang der Qualcomm Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,39 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Qualcomm-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +47,27 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um -14,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Qualcomm um +18,57 % gewonnen.

Während Qualcomm deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,82 %. Damit gehört Qualcomm heute zu den auffälligeren Werten.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,45 % 1 Monat -6,07 % 3 Monate +47,27 % 1 Jahr +28,33 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 10.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 180,23 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Samsung Electronics und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,10 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,33 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.