High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Welland und Calgary

CALGARY, AB, 10. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – gab heute die Eröffnung eines neuen Standorts unter der Marke Canna Cabana in Welland, Ontario, bekannt und erwartet die Eröffnung eines weiteren Standorts in Calgary, Alberta. Mit diesen Neueröffnungen steigt die Gesamtzahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 224 in ganz Kanada bzw. 99 in der Provinz Ontario und 92 in der Provinz Alberta.

„Unsere Wachstumsgeschichte basiert weiterhin auf einer einfachen Formel: Sicherung strategisch gelegener Immobilien in Märkten mit hohem Potenzial und die Verbindung von mehr Verbrauchern mit dem Mehrwert, den unsere Cabana Club- und ELITE-Programme bieten. Die Neueröffnung dieser Standorte stärkt unseren Netzwerkeffekt weiter und erweitert unsere Fähigkeit, treue Mitglieder in ganz Kanada zu gewinnen und zu binden“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Wir freuen uns besonders, unsere Führungsposition in Alberta, wo High Tide gegründet wurde, zu festigen und gleichzeitig unsere Präsenz in Ontario weiter auszubauen. Während unser Filialnetz und unser Mitgliedschafts-Ökosystem gemeinsam wachsen, sind wir davon überzeugt, dass wir einen Wettbewerbsvorteil schaffen, der mit jedem neuen Standort, den wir eröffnen, stärker wird“, fügte Herr Grover hinzu.

STANDORT WELLAND

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 960 Niagara Street in Welland, Ontario, wird am 10. Juni 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Als erster Laden des Unternehmens in der Stadt Welland dient der Standort als Ankerpunkt für ein neu entwickeltes Handelszentrum am nördlichen Ende der Stadt, neben einem großen Supermarkt und anderen beliebten Einzelhändlern. Er versorgt ein wachsendes Einzugsgebiet mit über 65.000 Einwohnern im Umkreis von 5 km und profitiert von geringem bestehendem Wettbewerb, wodurch er sich als die bequemste Anlaufstelle für Cannabisprodukte für die Bewohner im Norden von Welland positioniert.

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