🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHigh Tide AktievorwärtsNachrichten zu High Tide
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Welland und Calgary

    High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Welland und Calgary
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, AB, 10. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – gab heute die Eröffnung eines neuen Standorts unter der Marke Canna Cabana in Welland, Ontario, bekannt und erwartet die Eröffnung eines weiteren Standorts in Calgary, Alberta. Mit diesen Neueröffnungen steigt die Gesamtzahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 224 in ganz Kanada bzw. 99 in der Provinz Ontario und 92 in der Provinz Alberta.

     

    „Unsere Wachstumsgeschichte basiert weiterhin auf einer einfachen Formel: Sicherung strategisch gelegener Immobilien in Märkten mit hohem Potenzial und die Verbindung von mehr Verbrauchern mit dem Mehrwert, den unsere Cabana Club- und ELITE-Programme bieten. Die Neueröffnung dieser Standorte stärkt unseren Netzwerkeffekt weiter und erweitert unsere Fähigkeit, treue Mitglieder in ganz Kanada zu gewinnen und zu binden“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

     

    „Wir freuen uns besonders, unsere Führungsposition in Alberta, wo High Tide gegründet wurde, zu festigen und gleichzeitig unsere Präsenz in Ontario weiter auszubauen. Während unser Filialnetz und unser Mitgliedschafts-Ökosystem gemeinsam wachsen, sind wir davon überzeugt, dass wir einen Wettbewerbsvorteil schaffen, der mit jedem neuen Standort, den wir eröffnen, stärker wird“, fügte Herr Grover hinzu.

     

    STANDORT WELLAND

     

    Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 960 Niagara Street in Welland, Ontario, wird am 10. Juni 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Als erster Laden des Unternehmens in der Stadt Welland dient der Standort als Ankerpunkt für ein neu entwickeltes Handelszentrum am nördlichen Ende der Stadt, neben einem großen Supermarkt und anderen beliebten Einzelhändlern. Er versorgt ein wachsendes Einzugsgebiet mit über 65.000 Einwohnern im Umkreis von 5 km und profitiert von geringem bestehendem Wettbewerb, wodurch er sich als die bequemste Anlaufstelle für Cannabisprodukte für die Bewohner im Norden von Welland positioniert.

    Seite 1 von 5 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Welland und Calgary CALGARY, AB, 10. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     