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    TeamViewer zum dritten Mal in Folge Leader im Gartner Magic Quadrant für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools 2026 ausgezeichnet

    GÖPPINGEN, Deutschland, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer wurde im Gartner Magic Quadrant für Digital Employee Experience Management Tools 2026 erneut als „Leader" ausgezeichnet. Damit belegt das Unternehmen diese Spitzenposition bereits im dritten Jahr in Folge – seit der ersten Ausgabe des Reports im Jahr 2024. TeamViewer treibt die Kategorie strategisch voran, weg von reinen Dashboards und Telemetriedaten und hin zu proaktiver, KI-gesteuerter Problemlösung für Unternehmen.

    Gartner Magic Quadrant for DEX Tools

    TeamViewer ONE vereint als integrierte IT-Management-Plattform Digital Employee Experience (DEX), Remote Support und Endpoint Management auf einer gemeinsamen Daten- und KI-Basis. Die Plattform schließt somit den Kreislauf zwischen der Erkennung eines Problems und dessen Behebung – zunehmend autonom und über die gesamte IT-Infrastruktur hinweg. Die einzigartige Kombination aus marktführenden Lösungen und proprietären Daten verschafft TeamViewer dabei einen strukturellen Vorteil bei der Bereitstellung von Autonomous Endpoint Management (AEM).

    Im vergangenen Jahr hat TeamViewer die Möglichkeiten für IT-Teams im Bereich DEX deutlich erweitert: Probleme lassen sich schneller erkennen, Korrekturen einfacher automatisieren und wiederkehrende Fehler gezielt und vorausschauend vermeiden. Künstliche Intelligenz steht im Zentrum der Plattform: Tia, der intelligente KI-Agent von TeamViewer, unterstützt IT-Teams bei der Fehlerbehebung während einer Fernwartungs-Session, erstellt Skripte bei Bedarf und leitet durch den Lösungsprozess, ohne dass jeder Schritt manuell ausgeführt werden muss. Das Ergebnis sind weniger reaktive, sich ständig wiederholende Problembehebungen und mehr Zeit für höherwertige Aufgaben.

    „Mit DEX können Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeitenden langfristig sicherstellen und ihre IT-Prozesse effizient skalieren. Unsere Kunden profitieren täglich von diesem Mehrwert, mit weniger akuten Problemen, schnelleren Lösungen und einer messbaren Reduzierung von Störungen an digitalen Arbeitsplätzen. Die dritte Auszeichnung in Folge als ‚Leader' durch Gartner bestätigt unsere Strategie, DEX zu einem zentralen Bestandteil von Autonomous Endpoint Management zu machen. In diese Richtung entwickeln wir die gesamte Kategorie", erklärt Mei Dent, Chief Product and Technology Officer bei TeamViewer.

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    PR Newswire (dt.)
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