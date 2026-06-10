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    Neuer Name für Thyssenkrupp-Werkstoffsparte als Marktsignal

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp benennt Werkstoffsparte als TK Accelis
    • Name signalisiert schnelle Lieferung und Zugriff
    • TK Accelis soll kapitalmarktfähig werden und wachsen
    Neuer Name für Thyssenkrupp-Werkstoffsparte als Marktsignal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND/ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp treibt die Verselbstständigung seiner Sparten voran und gibt seiner Werkstoffsparte Materials Services einen neuen Namen. Sie firmiert künftig unter dem Markennamen TK Accelis. "Die neue Marke unterstreicht die Transformation des Unternehmens vom reinen Werkstoffhändler hin zum integrierten Lieferkettendienstleister", teilte das Unternehmen mit.

    "Accelis" wurde abgeleitet von den englischen Begriffen "accelerate" (beschleunigen) und "access" (Zugang). Der Begriff soll den Angaben zufolge für schnelle Lieferung und Effizienz sowie für die Verfügbarkeit von Materialien und Dienstleistungen stehen.

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    Auch TK Accelis soll kapitalmarktfähig werden

    Die Thyssenkrupp AG soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht. Auch TK Accelis soll kapitalmarktfähig werden.

    "Unser neuer Name treibt unsere Vorbereitungen auf die Kapitalmarktreife voran", sagte die Vorstandsvorsitzende der Sparte, Ilse Henne. Die Sparte ist nach Hennes Angaben Europas größter Werkstoffhändler und gehört auch in den USA zu den führenden Anbietern. Im Geschäftsjahr 24/25 (zum 30.9.) erwirtschaftete Materials Services einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro. Die Sparte beschäftigt weltweit rund 15.500 Menschen./tob/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 10,64 auf Tradegate (10. Juni 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,57 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +5,85 %/+53,20 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kurskorrektur bei ThyssenKrupp, Ernüchterung nach dem Absturz und unterschiedliche Einschätzungen zur Bewertung. Diskutiert werden mögliche Wertfreisetzungen durch Abspaltungen (Material Services, Vergleich zu TKMS), Chancen durch Sanierung der Stahlsparte, Zweifel an Sonderausschüttungen wegen Sanierungsmaßnahmen, Fragen zu Effekten des Kone-/TKE-Deals auf Aktionäre sowie eine kurzfristige technische Zielmarke von 12 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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