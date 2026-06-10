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    Bill Gates vor Aussage im Epstein-Ausschuss

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    will helfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bill Gates will mit Aussage Ausschuss unterstützen
    • Ausschuss arbeitet Epsteins Missbrauchsfall auf
    • Gates bestätigt Kontakte, nennt Treffen Fehler
    Bill Gates vor Aussage im Epstein-Ausschuss - will helfen
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Microsoft-Mitgründer Bill Gates will nach eigenen Angaben mit seiner Aussage vor dem Epstein-Kontrollausschuss im US-Parlament dessen Arbeit unterstützen. Er sei froh, freiwillig hier zu sein und auszusagen, sagte Gates in seinem knappen Statement vor der Anhörung im Kapitol zu Journalisten. Die Sitzung in Washington ist nicht öffentlich. Er wolle eine einleitende Erklärung abgeben. Er hoffe, dass seine Aussage hilfreich für die Arbeit des Ausschusses sei, "Gerechtigkeit für die Opfer" zu erreichen, sagte Gates. Details zu seiner Aussage gab er nicht preis.

    Der republikanische Ausschusschef James Comer sagte ebenfalls vor Beginn der Befragung, dass die Kongressmitglieder etwas über Gates' Beziehung zu Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell erfahren wollten: "Was hat er gesehen? Wusste er, was vor sich ging? War er in irgendetwas davon verwickelt?" Comer betonte dabei, dass es keine Vorwürfe zu Fehlverhalten gegen Gates gebe.

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    Ziel des Parlamentsausschusses

    Der Kontrollausschuss im US-Repräsentantenhaus soll das Missbrauchsnetzwerk des 2019 verstorbenen Finanzinvestors und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein politisch aufarbeiten. In Akten, die das US-Justizministerium per Gesetz veröffentlichen musste, findet sich auch ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der im Konto Epsteins gespeichert war und sich offenbar an Gates richtet. Eine reine Namensnennung in den Akten sagt per se erst einmal nichts aus.

    Multimillionär Epstein aus New York hatte vor Jahrzehnten einen Missbrauchsring betrieben, dem viele Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über mehrere Jahre hinweg soll Epstein Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. 2019 war Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis gestorben.

    Gates hatte Kontakt mit Epstein

    Gates hatte wie viele andere Prominente aus zahlreichen Ländern auch früher Kontakt zu Epstein. Treffen mit ihm bezeichnete Gates vor Monaten als Fehler. Auf der Privatinsel Epsteins in der Karibik, die Zentrum des Missbrauchsrings gewesen sein soll, sei er nie gewesen. Er habe nie irgendwelche Frauen getroffen, hatte der Microsoft-Mitgründer betont.

    Gates ist nicht der erste Prominente, der vor dem Kontrollausschuss erschien. Vor einiger Zeit hatten auch Ex-Präsident Bill Clinton und seine Frau unabhängig voneinander mit den Ausschussmitgliedern gesprochen. Auch Bill Clinton hatte Kontakt zu Epstein./rin/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 348,0 auf Tradegate (10. Juni 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -8,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +46,38 %/+83,70 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Microsoft: Analysten sehen eine mögliche Fehleinschätzung des Marktes, Nutzer diskutieren starke Kursschwankungen (Rücksetzer von ~440 auf 315 und Erholung um 385–400), den Kursrutsch von rund 3% vor einem Event, niedrige Dividende sowie Strategien wie langfristiges Halten versus Gewinnmitnahme und Nachkaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

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