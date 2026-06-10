Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.136,08USD pro Feinunze und notiert damit -2,94 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,79USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,94 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,47USD und verzeichnet ein Plus von +0,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,45USD und verzeichnet ein Plus von +0,99 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.247,00 USD +1,67 % Platin 1.703,50 USD -1,13 % Kupfer London Rolling 13.497,11 USD -0,24 % Aluminium 3.509,67 PKT -1,77 % Erdgas 3,190 USD +1,66 %

Rohstoff des Tages: Gold

Mit einem Tages-Minus von -2,94 % gehört Gold heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.06.26, 17:29 Uhr.