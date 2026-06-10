EU und Südkorea planen Abkommen für Geheimdokumente
- Abkommen zum Austausch geheimer Dokumente zur Sicherheit
- Digitalhandelsabkommen für Onlineverbraucherschutz
- Neuer Wirtschaftsdialog und Koordinierung in Energie
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und Südkorea wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und dazu auch ein Abkommen für den Austausch von Geheimdokumenten abschließen. Das soll unter anderem die Kooperation bei Sicherheits- und Verteidigungsthemen erleichtern. Wie beide Seiten bei einem EU-Südkorea-Gipfel in Brüssel ankündigten, sind zudem ein neuer Wirtschaftsdialog und eine enge Koordinierung in den Bereichen Energie, Forschung und Innovation geplant.
Zur Erleichterung der Geschäftsbeziehungen wurde bei dem Spitzentreffen ein Digitalhandelsabkommen unterzeichnet. Es regelt unter anderem den Online-Verbraucherschutz sowie die Anerkennung der Rechtsgültigkeit und Durchsetzbarkeit elektronischer Verträge.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei dem Gipfel mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung, die Partnerschaft zwischen der EU und Südkorea sei noch nie so wichtig gewesen. Man arbeite gemeinsam daran, die wirtschaftliche Sicherheit zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Dies bringe auch den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Vorteile.
EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas ergänzte, man möge geografisch weit voneinander entfernt sein, aber die EU und Korea stünden vor ähnlichen sicherheitspolitischen Herausforderungen. In einer Zeit, in der die internationale Ordnung angegriffen werde und man durch aggressive Nachbarn bedroht werde, wisse man, dass man in Südkorea einen Freund habe. EU-Ratspräsident António Costa sagte: "Wir sind vereint in unserem gemeinsamen Engagement für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und fairen Handel."/aha/DP/stw
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Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz:
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.