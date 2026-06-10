Elmos Semiconductor Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 10.06.2026

Die Elmos Semiconductor Aktie ist bisher um -6,60 % auf 157,00€ gefallen. Das sind -11,10 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Elmos Semiconductor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,60 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Elmos Semiconductor Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,55 %.

Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -17,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Elmos Semiconductor einen Anstieg von +73,30 %.

Während Elmos Semiconductor deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,24 %.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,33 % 1 Monat -23,72 % 3 Monate +18,55 % 1 Jahr +121,18 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 10.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,81 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,25 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -3,38 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,83 %. ON Semiconductor verliert -6,23 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -4,07 %.

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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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