Cereals Canada veröffentlicht den Fortschrittsbericht zur Anbausaison 2026

WINNIPEG, MB, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Da die Anbausaison 2026 für kanadischen Sommerweizen nun angelaufen ist, hat Cereals Canada die regelmäßigen Aktualisierungen seines interaktiven Fortschrittsberichts zur Anbausaison wieder aufgenommen. Der Bericht wird weiterhin alle zwei Wochen aktualisiert, bis die Ernte in allen drei Prärieprovinzen abgeschlossen ist.

„Der Fortschrittsbericht zur Anbausaison liefert aktuelle Einblicke in die Weizenproduktion im Westen Kanadas, einschließlich Umweltfaktoren mit möglichem Einfluss auf Bestandsentwicklung und Qualität", sagt Matilda van Aggelen, Markt- und Handelsspezialistin. „Wir ermutigen internationale und kanadische Kunden sowie Akteure der Wertschöpfungskette, den Bericht im Laufe der Saison regelmäßig abzurufen, um aktuelle Informationen zur Weizenkultur 2026 in den Prärieprovinzen zu erhalten."

Cereals Canada arbeitet während der gesamten Vegetationsperiode mit den Landwirtschaftsministerien der Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba zusammen, um Informationen über den Fortschritt der Aussaat, den Zustand und die Qualität der Bestände sowie die Erntetätigkeit bei Sommerweizen zu sammeln. Diese Informationen werden zusammengestellt und in einem interaktiven, benutzerfreundlichen Format präsentiert, das Karten, Highlights aus den Provinzen und Links zu detaillierten Bestandsberichten enthält. Es stehen auch historische Daten aus früheren Jahren zur Verfügung, um Vergleiche und Trendanalysen zu ermöglichen.

„Da sich der Großteil der kanadischen Sommerweizenproduktion auf die Prärieprovinzen konzentriert, bietet der Bericht internationalen Abnehmern einen klaren Überblick darüber, wie sich der Bestand von der Aussaat bis zur Ernte entwickelt", sagt van Aggelen. „Kunden auf der ganzen Welt legen Wert auf transparente, aktuelle Informationen, und der Fortschrittsbericht zur Anbausaison macht es leicht, an einem Ort auf alle Informationen zuzugreifen."

Probieren Sie es jetzt aus: https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

Informationen zu Cereals Canada

Cereals Canada ist der nationale, gemeinnützige Branchenverband, der die kanadische Getreidewertschöpfungskette vertritt. Wir legen Wert auf Beziehungen und arbeiten mit staatlichen Stellen sowie Interessengruppen zusammen, um zeitnah fachlich fundierte technische Informationen bereitzustellen und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Wir haben uns der Unterstützung der Akteure der kanadischen Getreidewertschöpfungskette verschrieben, darunter Landwirte, Exporteure, Sortenentwickler, Verarbeiter und unsere Kunden auf der ganzen Welt, mit Schwerpunkt auf Handel, Wissenschaft und Nachhaltigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ellen Pruden, Bereichsleiterin Kommunikation und Beziehungen zur Wertschöpfungskette, E-Mail: epruden@cerealscanada.ca, Mobil: 204-479-0166

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