Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt weiter nach - Spannungen im Iran-Krieg

Nichts für ungut aber deine Posts lassen wirklich etwas Struktur vermissen.





Genauso die Argumentation: Wenn du 1h oder größere TF scheinbar beachtest und dann auf einen Gewinn von 30 ticks zielst (wie gestern scheinbar + ein Minus von 600 Ticks aussietzen willst ???!!), dann stimmt für mich diese Strategie hinten und vorne nicht. Hinzukommt: Gerade wenn du in höheren TF als 5m handelst, und hättest hier aber keine Zeit für einen Posting der stimmig ist zum Handel.





Ich habe schon mehrfach nach deinen Entrys und deiner Strategie gefragt. Hierzu kam nie eine wirkliche Auflösung. Diese Posts a la "das habe ich schon mehrals erklärt = 2te posi nachkauf gleich geplant , meistens auch sofort kauflimit im markt

so wie heute 24257 - 2te posi rein , vkl 24287" - da ist doch keine Aussage dahinter!





Das passt doch hinten und vorne nicht, sorry Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif aber wenn du das nicht einsiehst bzw. keinerlei Kritik vertragen kannst, keep going Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Ich gönn dir alles, was du erreichst, wirklich.