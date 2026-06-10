Kapsch TrafficCom: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 & Finanzkalender-Update
Kapsch TrafficCom übertrifft 2025/26 leicht die Erwartungen und gibt einen aktualisierten Finanzkalender bekannt – mit Fokus auf nachhaltige Mobilität und globale Mautlösungen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Vorläufiges Ergebnis 2025/26: Umsatz EUR 430,6 Mio., EBIT EUR 7,6 Mio. und EBITDA EUR 20,6 Mio.; damit liegen die Zahlen leicht über den Erwartungen (Umsatz rund EUR 420 Mio., EBIT rund EUR 7 Mio.).
- Anpassung des Finanzkalenders: Wesentliche Finanzkennzahlen werden am 17. Juni 2026 veröffentlicht, der Jahresfinanzbericht folgt am 29. Juli 2026.
- Unternehmensprofil: Weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Fokus auf Maut und Verkehrsmanagement.
- Leistungsangebot: One‑Stop‑Shop-Lösungen, die gesamte Wertschöpfungskette von Komponenten über Design bis Implementierung und Betrieb abdecken.
- Struktur und Notierung: Hauptsitz in Wien, Tochtergesellschaften/Niederlassungen in mehr als 25 Ländern; notiert im Prime Market der Wiener Börse (Symbol KTCG).
- Vorjahreskennzahlen und Kontakt: Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielten über 3.000 Mitarbeitende einen Umsatz von EUR 530 Mio.; Investor‑ und Presse‑Kontakte sowie weitere Informationen unter www.kapsch.net / www.kapschtraffic.com.
Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,84 % im
Minus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4000EUR das entspricht einem Plus von +1,31 % seit der Veröffentlichung.
-0,74 %
-1,86 %
-7,37 %
-3,64 %
-27,60 %
-56,20 %
-64,24 %
-84,98 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte