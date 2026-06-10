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    Kapsch TrafficCom: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 & Finanzkalender-Update

    Kapsch TrafficCom übertrifft 2025/26 leicht die Erwartungen und gibt einen aktualisierten Finanzkalender bekannt – mit Fokus auf nachhaltige Mobilität und globale Mautlösungen.

    Kapsch TrafficCom: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 & Finanzkalender-Update
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Vorläufiges Ergebnis 2025/26: Umsatz EUR 430,6 Mio., EBIT EUR 7,6 Mio. und EBITDA EUR 20,6 Mio.; damit liegen die Zahlen leicht über den Erwartungen (Umsatz rund EUR 420 Mio., EBIT rund EUR 7 Mio.).
    • Anpassung des Finanzkalenders: Wesentliche Finanzkennzahlen werden am 17. Juni 2026 veröffentlicht, der Jahresfinanzbericht folgt am 29. Juli 2026.
    • Unternehmensprofil: Weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Fokus auf Maut und Verkehrsmanagement.
    • Leistungsangebot: One‑Stop‑Shop-Lösungen, die gesamte Wertschöpfungskette von Komponenten über Design bis Implementierung und Betrieb abdecken.
    • Struktur und Notierung: Hauptsitz in Wien, Tochtergesellschaften/Niederlassungen in mehr als 25 Ländern; notiert im Prime Market der Wiener Börse (Symbol KTCG).
    • Vorjahreskennzahlen und Kontakt: Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielten über 3.000 Mitarbeitende einen Umsatz von EUR 530 Mio.; Investor‑ und Presse‑Kontakte sowie weitere Informationen unter www.kapsch.net / www.kapschtraffic.com.

    Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,84 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4000EUR das entspricht einem Plus von +1,31 % seit der Veröffentlichung.


    Kapsch TrafficCom

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    ISIN:AT000KAPSCH9WKN:A0MUZU
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