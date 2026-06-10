Pyramid: Starker Auftragseingang auch in Q2

Jetzt soll es endlich besser laufen – mit einem anvisierten Umsatzwachstum um 16 bis 24 Prozent in diesem Jahr (auf 87 bis 93 Mio. Euro), das für eine Steigerung des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen um mindestens 100 Prozent, auf 4,2 bis 4,7 Mio. Euro, genutzt werden soll.

In den letzten Jahren lief es bei Pyramid nicht nach Plan. Vor allem das Geschäft mit Touch-Produkten, das vor einigen Jahren mit der Übernahme der faytech AG hinzugewonnen wurde, hatte die Erwartungen mehrfach verfehlt – und damit auch den Aktienkurs von Pyramid deutlich belastet. Ende 2025 wurde daraufhin der Verkauf aller faytech-Aktivitäten außerhalb von Europa vereinbart, diese Transaktion konnte per 31. März dann abgeschlossen werden.

Die Börse zeigt sich noch misstrauisch gegenüber dieser Prognose, und das hat einen Grund: Die Preise für verschiedene Hardware-Bauteile haben wegen des KI-Booms im zweiten Halbjahr 2025 deutlich angezogen, und seitdem hat sich die Lage nicht substanziell entspannt. Das hat die operative Rendite von Pyramid zumindest temporär unter Druck gesetzt, worauf das Unternehmen mit einer größeren Kapitalerhöhung auf niedrigem Kursniveau reagiert hat.

Trotz der deutlich ausgeweiteten Aktienzahl beträgt die Bewertung auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 10. Juni nur noch rund 14 Mio. Euro. In Relation zum geplanten Umsatz und EBITDA ist das zweifelsohne sehr niedrig.

Doch es bleibt die Frage, ob das Unternehmen die Ziele im aktuellen Marktumfeld erfüllen kann. Dafür sprechen nicht nur kleinere Anteilskäufe von Insidern in jüngster Zeit, sondern auch der Auftragseingang. Der hatte im ersten Quartal bereits gegenüber dem Vorjahr um 70 Prozent auf 27 Mio. Euro zugelegt. Wir gehen davon aus, dass bei den Aufträgen die aktuellen Komponentenpreise bereits einkalkuliert sind, so dass diese auskömmlich sind.

Daher ist auch das Update, dass das Unternehmen nun auf der m:access-Konferenz zum Auftragseingang im zweiten Quartal gegeben hat, sehr erfreulich. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass dieser wieder über 20 Mio. Euro und damit auf jeden Fall mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr liegen wird. Damit rückt eine Erfüllung der Prognose näher, was auch ein Comeback der Aktie wahrscheinlicher macht (aktien-globlal.de, erstellt 10.06.26, 18:04 Uhr, veröffentlicht 10.06.26, 18:07 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 1,400EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.

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