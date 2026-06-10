Deutsche Robotikfirma sammelt Milliardensumme ein
- Neura sammelt Kapital in Höhe von 1,4 Milliarden
- Geldgeber sind Konzernpartner aus Tech und Industrie
- Serienproduktion von Millionen Robotern bis 2030
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Roboterhersteller Neura Robotics hat für die weitere Expansion bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt. Das teilte das Unternehmen in Metzingen bei Stuttgart mit. Die Finanzierungsrunde gehört zu einer der größten, die es in Deutschland je gegeben hat. Mit dem frischen Kapital will Neura demnach unter anderem die Serienproduktion auf mehrere Millionen Roboter bis 2030 ausweiten.
Zu den Geldgebern zählen namhafte Konzerne aus Tech-Branche und Industrie, darunter das Kryptounternehmen Tether, die Chipkonzerne Qualcomm und Nvidia sowie Amazon , der fränkische Auto- und Industriezulieferer Schaeffler und der Technologiekonzern Bosch. Außerdem beteiligt sich die Europäische Investitionsbank. Mit welchen Summen sich die einzelnen Investoren an der Runde beteiligen und wie viel Geld bereits geflossen ist, wurde nicht mitgeteilt.
Roboter sollen in Industrie eingesetzt werden
Neura-Gründer David Reger sagte, die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI) werde nicht einfach auf Bildschirmen stattfinden. Sie werde sich bewegen, interagieren, lernen und in der realen Welt an unserer Seite arbeiten. Die Firma entwickelt humanoide Roboter, die sehen und hören können und einen Tastsinn haben. Sie sollen beispielsweise in der Industrie oder auch in Haushalten zum Einsatz kommen können. Das 2019 gegründete Start-up arbeitet in Deutschland unter anderem bereits mit Schaeffler und Bosch zusammen.
Neura hat eigenen Angaben einen aktuellen Auftragsbestand und strategische Entwicklungspipeline von über einer Milliarde US-Dollar. Reger sagte, künftig würden die Menschen nicht mehr allein fragen, was KI ihnen erzählen könne. Sie würden fragen, was KI physisch leisten könne. Automatisierung mithilfe von humanoiden Roboter steckt erst in den Anfängen und gilt als Zukunftsmarkt./ols/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 207,2 auf Tradegate (10. Juni 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -8,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,32 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,25 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,22 %/+79,92 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
https://seekingalpha.com/news/4602092-amazon-officially-launches-its-freight-shipping-service-for-all
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/1255/board/20260605125222-amzn-2026-06-05-12-52-01.pngAmazon: KI, Robotik und Logistik als Wachstumsmotoren
Während viele Anleger Amazon vor allem mit dem Onlinehandel oder der Cloud-Tochter AWS verbinden, arbeitet der Konzern gleichzeitig an mehreren Zukunftsprojekten, die das Geschäftsmodell in den kommenden Jahren weiter verändern könnten. Besonders die Bereiche Robotik, künstliche Intelligenz und Logistik rücken dabei immer stärker in den Mittelpunkt.
Die nächste Generation der Logistik
Amazon investiert seit Jahren Milliarden in die Automatisierung seiner Lagerhäuser. Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt. Die neueste Generation der Proteus-Roboter soll künftig deutlich eigenständiger arbeiten und sich flexibel durch Lagerhallen bewegen können.
Das Ziel ist klar: Prozesse beschleunigen, Kosten senken und die Effizienz weiter steigern. Gleichzeitig investiert Amazon massiv in sein europäisches Logistiknetz. Neue Verteilzentren, schnellere Lieferketten und zusätzliche Same-Day-Standorte sollen dafür sorgen, dass Kunden ihre Bestellungen immer schneller erhalten.
Für Anleger ist das ein wichtiger Punkt. Amazon baut damit nicht nur seine Marktstellung aus, sondern schafft gleichzeitig Eintrittsbarrieren für mögliche Konkurrenten. Je größer und effizienter das Logistiknetz wird, desto schwieriger wird es für andere Anbieter, ein vergleichbares Serviceniveau zu erreichen.
KI soll das Einkaufserlebnis verbessern
Auch beim Thema künstliche Intelligenz bleibt Amazon äußerst aktiv. Der Konzern testet derzeit neue Suchfunktionen, die Kunden bei der Produktauswahl unterstützen sollen. Dabei geht es nicht mehr nur um klassische Suchbegriffe, sondern zunehmend um visuelle und intelligente Produktempfehlungen.
Langfristig könnte KI den gesamten Einkaufsprozess verändern. Kunden sollen schneller finden, was sie suchen, während Amazon gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines Kaufabschlusses erhöht. Schon kleine Verbesserungen bei der sogenannten Conversion Rate können bei Millionen von täglichen Besuchern erhebliche Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben.
Prime wird immer wichtiger
Ein oft unterschätzter Bestandteil der Amazon-Story bleibt das Prime-Ökosystem. Dabei geht es längst nicht mehr nur um kostenlosen Versand. Streaming, Musik, Gaming und weitere digitale Dienste sorgen dafür, dass Kunden möglichst lange innerhalb des Amazon-Universums bleiben.
Besonders interessant ist dabei der zunehmende Erfolg internationaler Inhalte. Lokale Produktionen erzielen inzwischen weltweit hohe Reichweiten und stärken die Attraktivität des Prime-Abonnements zusätzlich. Damit entsteht ein Kreislauf, der Kundenbindung und Umsatzwachstum gleichermaßen fördern kann.
Mehr als nur ein Onlinehändler
Genau darin liegt aus Anlegersicht die besondere Stärke von Amazon. Das Unternehmen verdient nicht nur Geld mit dem Verkauf von Produkten. Cloud-Computing, Werbung, Logistikdienstleistungen, Streaming und künftig möglicherweise noch stärker KI-Anwendungen sorgen für mehrere unabhängige Wachstumstreiber.
Während viele Unternehmen nur auf einen Trend setzen, profitiert Amazon gleichzeitig von mehreren langfristigen Entwicklungen. Die Kombination aus künstlicher Intelligenz, Robotik, Cloud-Infrastruktur und digitalem Konsum macht den Konzern zu einem der vielseitigsten Technologiewerte weltweit.
Fazit
Amazon entwickelt sich immer stärker zu einem Technologie- und Infrastrukturkonzern mit zahlreichen Wachstumsmotoren. Robotik und Automatisierung könnten die Profitabilität im Handelsgeschäft verbessern, während KI das Einkaufserlebnis optimiert und AWS weiterhin vom digitalen Wandel profitiert.
Für Anleger bleibt Amazon damit weit mehr als ein klassischer Onlinehändler. Der Konzern investiert heute massiv in Technologien, die das Wachstum der kommenden Jahre sichern sollen. Genau deshalb gehört Amazon weiterhin zu den spannendsten langfristigen Profiteuren der Digitalisierung und des KI-Booms.