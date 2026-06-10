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    Deutsche Robotikfirma sammelt Milliardensumme ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Neura sammelt Kapital in Höhe von 1,4 Milliarden
    • Geldgeber sind Konzernpartner aus Tech und Industrie
    • Serienproduktion von Millionen Robotern bis 2030
    Deutsche Robotikfirma sammelt Milliardensumme ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    METZINGEN (dpa-AFX) - Der Roboterhersteller Neura Robotics hat für die weitere Expansion bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt. Das teilte das Unternehmen in Metzingen bei Stuttgart mit. Die Finanzierungsrunde gehört zu einer der größten, die es in Deutschland je gegeben hat. Mit dem frischen Kapital will Neura demnach unter anderem die Serienproduktion auf mehrere Millionen Roboter bis 2030 ausweiten.

    Zu den Geldgebern zählen namhafte Konzerne aus Tech-Branche und Industrie, darunter das Kryptounternehmen Tether, die Chipkonzerne Qualcomm und Nvidia sowie Amazon , der fränkische Auto- und Industriezulieferer Schaeffler und der Technologiekonzern Bosch. Außerdem beteiligt sich die Europäische Investitionsbank. Mit welchen Summen sich die einzelnen Investoren an der Runde beteiligen und wie viel Geld bereits geflossen ist, wurde nicht mitgeteilt.

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    Roboter sollen in Industrie eingesetzt werden

    Neura-Gründer David Reger sagte, die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI) werde nicht einfach auf Bildschirmen stattfinden. Sie werde sich bewegen, interagieren, lernen und in der realen Welt an unserer Seite arbeiten. Die Firma entwickelt humanoide Roboter, die sehen und hören können und einen Tastsinn haben. Sie sollen beispielsweise in der Industrie oder auch in Haushalten zum Einsatz kommen können. Das 2019 gegründete Start-up arbeitet in Deutschland unter anderem bereits mit Schaeffler und Bosch zusammen.

    Neura hat eigenen Angaben einen aktuellen Auftragsbestand und strategische Entwicklungspipeline von über einer Milliarde US-Dollar. Reger sagte, künftig würden die Menschen nicht mehr allein fragen, was KI ihnen erzählen könne. Sie würden fragen, was KI physisch leisten könne. Automatisierung mithilfe von humanoiden Roboter steckt erst in den Anfängen und gilt als Zukunftsmarkt./ols/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 207,2 auf Tradegate (10. Juni 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -8,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,25 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,22 %/+79,92 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons hohe KI‑ und Infrastruktur‑Investitionen (u. a. AWS, Anthropic, Corning), Kuiper‑Projekte und den vorgezogenen Prime Day als Quartalseffekt, die Belastung von Free Cashflow durch Capex, kurzfristigen Kursdruck (letzte Wochen −7–10%), Bewertungsthemen, technische Lage nahe 200‑Tage‑Linie und niedriger RSI sowie anhaltendes institutionelles Interesse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    dpa-AFX
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