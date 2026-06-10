DZ BANK stuft CONTINENTAL AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 65 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich ContiTech sollte in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werde sein Bewertungsmodell für die Aktien des Reifenherstellers aber erst nach Abschluss der Transaktion grundlegend anpassen. Eine mögliche Sonderdividende beziehungsweise einen Aktienrückkauf aus dem Verkaufserlös habe er dementsprechend in seinen Annahmen noch nicht berücksichtigt./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 68,60EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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